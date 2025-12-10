Murat Daltaban rejisiyle Gurur ve Önyargı

Jane Austen'ın yazdığı Gurur ve Önyargı romanının (özgün adıyla Pride and Prejudice) klasik romantik yapısını parçalayarak komediye dönüştüren Isobel McArthur’un oyununu Erdem Avşar çevirisiyle Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) adıyla DOT’un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban sahneye koydu. Nergis Öztürk başta olmak üzere Birce Akalay, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı’nın dördü erkek onüç karakteri yüksek performansla 2 perde 140 dakika boyunca canlandırdığı dinamik reji 23 Ekim 2024’te Maximum Uniq Hall sahnesinde prömiyer yapmıştı.

Regency dönemi İngiltere'sinde geçen müzikli oyun, Jane Austen’ın klasik karakterlerini bu kez hizmetçilerin gözünden anlatmaya başlıyor. Romandaki karakterler kahkaha dolu şarkılar, anlık rol, kostüm değişimleri ve oldukça bozuk ağızlardan yükselen mizah ile bol mikrofon kullanılarak yeniden şekilleniyor. Aşk, gurur, önyargı ve toplumsal normların kesişiminde anlatılan bu hikâyede, reji Austen dönemini kadın dayanışması ve bağımsızlık mesajının altı çizerek sorguluyor.

Sahne tasarımını Burak Etöz, müziklerini Oğuz Kaplangı, kostüm tasarımını Tomris Kuzu, ışık tasarımını Cem Yılmazer’in yaptığı oyunda, koreografiye Tan Temel ve müzikal performans çalışmalarına Müge Oskay imza atıyor. Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) yılın son temsilini 29 Aralık akşamı 21.00’da Maximum Uniq Hall sahnesinde verecek.