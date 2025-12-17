Murathan Mungan’a Onur Ödülü sunuldu

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) işbirliğiyle “Edebiyatın Her Hali” ana temalı 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarının Onur Yazarı Plaketi Murathan Mungan’a15 Aralık akşamı düzenlenen törenle TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı gazeteci yazar Doğan Hızlan ve TÜYAP Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İnal tarafından sunuldu.

Açılış konuşmalarında, 42 yıldır kendilerine destek veren edebiyat dünyasından yazar ve şairlere, çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Bülent Ünal; “Onların verdiği güçle bugünlere gelebildik. Onur yazarlarımız da her zaman bize güç kattılar. Onların varlığı bizi çok farklı yerlere götürdü.” dedi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ortaya çıkış hikayesini anlatarak, “Bu fuarın bu hale gelmesinde çok insanın emeği var. Bunların başında Bülent İnal’a teşekkür ediyorum.” diyerek kitap fuarının bütün ülkeye yayılmasına büyük emeği olan yazarımız Deniz Kavukçuoğlu’nu da rahmetle andı. TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da her yıl fuarların onur yazarlarına ödülü takdim ederken, onur duyduğunu söyledi. Hızlan, Mungan’ı edebiyatın her alanında başarılı eserler verdiğini ifade ederek, kutladı.

Konuşmasına TÜYAP, yayıcısı ve okurlarına teşekkür ederek başlayan Murathan Mungan ise gittiği ilk Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ndan bahsederek, “Kitap fuarlarını gezerken yazar, şair olmaya çalışan, emek veren biri olarak, ‘bir gün ben de böyle bir fuarda kendi kitaplarımı raflarda görür müyüm, ben de bir masaya oturup kitaplarımı imzalar mıyım’ hayalleri kurarken, kendimi birden bire 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarının onur yazarı olarak buldum. Bir hayalin gerçekleşmesi elbette herkesi mutlu eder.” dedi.

Mungan; “Sanat bana yaşamda bir var olma biçimi izni verdi. 8 yaşında ilk bulaştığım iş, tiyatro metni yazmaktı. Çünkü müsamereleri çok seviyordum. Mardin’e gelen tiyatro gruplarını seyretmeye bayılıyordum. İlk oyunumun adı da ‘Emine’ idi. O dönemin köy edebiyatına özenerek, bir köyde geçen Emine adlı bir köylü kızın öyküsünü yazmaya karar verdim ve öyküde Mardin’e özgü altı üstü hasır olan bir küçük tabureyi tarif etmemdeki zorluk, ‘ben galiba bu işi beceremeyeceğim’ hissi uyandırdı. Bugün yazdıklarımda eşya bilgisine, mekan ve doku arasında atmosfer yaratmaya galiba önce o sıkıntıyla başladım. Yazarlığımda bir başarı söz konusuysa yapamadıklarımı göze almakta kitlendiğini gördüm.” diyerek bundan sonra da sözünü satırını sayfalarını göndermeye devam edeceğini ifade etti.

Çok sayıda yayıncı, yazarın katıldığı tören sonunda katılımcılara, TÜYAP’ın Faruk Şüyün’a özel olarak hazırlattığı “Murathan Mungan’ın Her Hali” eseri ve yayımcısı Metis tarafından, 50. Sanat Yılı dolayısıyla MSGSÜ Sosyoloji Bölümü işbirliğiyle Nisan ayında düzenlediği sempozyumun konuşmalarının toplandığı “Tekil Kalabalık Şair, Yazar, Entelektüel ve Anlatıcı Murathan Mungan” kitabı ile “Murathan Mungan’ın Dünyası” özel broşürü armağan edildi.