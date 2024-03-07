Murteza Albayrak’ın “Yüzyıllık Çınar Cumhuriyet İçin" sergisi açıldı

Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:37

Güncelleme: 07.03.2024 - 10:37

Cumhuriyet Gazetesi’nin karikatüristlerinden ressam Murteza Albayrak’ın “Yüzyıllık Çınar Cumhuriyet İçin…” adlı karikatür sergisi HAN Tiyatrosu Ünal Gürel Sergi Salonu’nda açıldı. Albayrak, 30. kişisel karikatür sergisinde sanatseverleri bu kez; beş yıldır düzenli olarak her hafta çizdiği Cumhuriyet Gazetesi’nin “Ciddiyet Mizah” sayfasında ve birinci sayfasında yer alan çizgilerinden bir seçkiyle karşıladı.

Sanatçının Cumhuriyetin 100. yılına bir saygı ifadesi olarak da “Yüzyıllık Çınar Cumhuriyet İçin…” adını verdiği sergisinde yer alan çalışmalarında sanatçı; eserlerinde ülke ve dünya sorunları üzerine eleştirel bir bakışı da ortaya koyuyor.

İlk karikatürü 14 yaşındayken yayımlanan, 16 yaşında İstanbul’da, Cumhuriyet gazetesinin Cağaloğlu’ndaki merkez ofisinde İsmail Gülgeç’le tanışan sanatçı, sanat yaşamının 40. yılında Cumhuriyet’te yer alan çalışmalarından 32 yapıtlık bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturmanın da sevincini yaşıyor.

Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sergi Salonunda 24 Şubat’ta açılan “Yüzyıllık Çınar Cumhuriyet İçin…” sergisi 22 Mart’a kadar gezilebilecek.

MURTEZA ALBAYRAK KİMDİR?

1971 Çeşme doğumlu Albayrak, kalemi-fırçayı tutabildiği yaşlarından bu yana aralıksız çiziyor. 16 yaşından beri Cumhuriyet Gazetesi’nde eserleri yer alan Albayrak, 30’u Çeşmeli Sanatçılar Grubuyla olmak üzere 100’ü aşkın karma sergiye katıldı. Karikatürün yanı sıra resim sergileri da açtı. “Çizgiler”, “Dil/im”, “Baş/lar’ım” ve “Çizifikir” adıyla dört adet karikatür albümü de bulunan Albayrak çalışmalarını İzmir’deki ajans-atölyesinde sürdürüyor.