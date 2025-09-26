Muş'ta yüzlerce kişiden kanser farkındalığı yürüyüşü: 'Birlikte iyiyiz'

Muş'ta yüzlerce kişi kanser farkındalığı için yürüdü.

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Onkoloji Günleri'ne yine Muş ev sahipliği yaptı. Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki açılış konuşmaları ve panellerin ardından kanser atlatan bireyler ile aileleri, hekimler, sağlık çalışanları ve Türkiye ile Avrupa’nın dört bir yanından gelen katılımcılar kansere karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Muş Belediye binası önünde başlayan yürüyüş Millet Bahçesi'nde son buldu. Katılımcılar yürüyüş boyunca çalan müziklerle eğlendi ve dans etti.