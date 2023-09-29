"Müziğin Dili Kadının Sesiyle Bir Ankara Hikayesi" seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:24

Güncelleme: 29.09.2023 - 11:24

İlk çağlardan beri, insan evladının kendine yurt seçtiği bu kenti tanıyoruz; ama ne kadar tanıyoruz. Hafızasında savaşlara karargah, tüccar katarlarına pazaryeri, devletlere meclis, kucakladığı her itikata kutsal mekan olma bilinci saklayan bu kadim kenti ne kadar sahipleniyoruz?

İşte bu sebeple; Ankaralı sanatçılar binlerce yıldır Hititlerden, Friglere, Lidyalılara; Galatlardan, Romalılara; Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve nihayetinde genç Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar uzanan; şehir, vilayet, eyalet merkezi ve başkent olma geleneğini bünyesinde taptaze saklayan Ankara’yı, başkent oluşunun yüzüncü yılında, şanına yakışır bir sanat eseriyle kutlamak ve onun şanlı ruhunu yeniden canlandırmak istiyor.

GENİŞ BİR KÜLTÜREL TARİH SÜRECİ

Genel Sanat Yönetmenliğini Ersan Petekkaya’ nın yaptığı eser alanında yetkin kişilerden oluşan bir kadro ile çalışmalarını yürütüyor. Eserin metni hikaye anlatıcısı, müzisyen, sanatçı Pınar Ayhan tarafından hazırlandı. Pınar Ayhan, titizlikle yaptığı tarih araştırmaları ile metne döktüğü eserin müzik seçimlerini ve dramaturjisini de üstlendi.

Yaklaşık bir saat on beş dakika sürecek eserde, anlatıcıyla birlikte yirmi sekiz kişilik bir senfoni orkestrası, on iki kişilik çok sesli koro, solist olarak bir arp sanatçısı ve soprano sanatçı Derya Özer Bildir sahne alacak. Geniş bir kültürel tarih sürecini kapsayan gösterinin eserleri Hitit ve Roma müziği, klasik batı müziği, Türk halk müziği (Ankara türküleri) gibi örneklerle gösteriye renk katacak. Pınar Ayhan’a ait olan başlangıç eseri dahil, tüm müzik eserleri, orkestranın şefliğini de üstlenen, Musa Göçmen tarafından yeniden düzenlendi.

Eserin tamamında led ekrana yansıtılacak görsellerinin çalışması, görsel tasarımcı ve iletişim danışmanı Ömer Yılmaz tarafından yapıldı.

Hikayeyi destekleyici danslarıyla, Ankara Seymenler Kulübü Derneği’nden dört seymen ve tarih boyunca Ankara’da varlığını sürdürmüş medeniyetleri kostümleriyle temsil eden on iki kişi, akışta yeri geldikçe esere eşlik edecek.

Gösteri başlamadan önce, fuaye olarak belirlenen alanda Cumhuriyetimizin 100. yılına ve gösteriye özel, ressam Devrim Erbil’in hazırladığı Ankara tablosu ve Küratörlüğünü Filiz Özgen Şimşek’in yaptığı 4 fotoğraf sanatçısının Ankara’ nın tarihi, kültürü, insanı temalı Ankara fotoğrafları da sergilenecek.