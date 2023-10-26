Narlıdere’de çocuklar “Cumhuriyet” için sahne aldı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:09

Güncelleme: 26.10.2023 - 09:09

İzmir’de Narlıdere Belediyesi, İstiklal mücadelemizin eseri Şanlı Cumhuriyetimizin 100.yılını muhteşem bir konserle taçlandırdı. Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, sihirli flüt’ lakaplı dünyaca ünlü flüt virtüözü ve UNICEF elçisi Şefika Kutluer ile birlikte Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) sahne aldı. Cumhuriyetimizin 100.Yılı Özel Konseri İzmirli sanatseverlere büyülü bir gece yaşatırken Şefika Kutluer ile birlikte klasik batı müziğinden seçme eserleri seslendiren, film müzikleri ve marşları sanatseverlerle buluşturan orkestra; eğitmen hocaları Ender Ünal, Cüneyt Deniz ve Gülin Özsakarya ile birlikte Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkardı. Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve eşi Canan Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve eşi İlke Engin, Ege Ordusu Komutanın eşi Asuman Yeni ve ilçe protokolünün yer aldığı konsere İzmirliler de büyük ilgi gösterdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin de katkı sağladığı geceye katılanlar Çocuk Senfoni Orkestrası’nı uzun süre ayakta alkışladı.

CUMHURİYETİMİZ İLELEBET YAŞAYACAK

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, konserde yaptığı konuşmada Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiklerini hatırlatarak “Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun. 100 yıl önce zor koşullarda Cumhuriyetimizi kuranlara ve bugünlere getirenlere çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşamaya devam edecek. Milletimiz her zaman, Cumhuriyetimize, Atatürk’e ve onun devrimlerine sıkı sıkıya bağlı kalacak. Cumhuriyetimizi kuranlara ve sahip çıkanlara saygılarını muhteşem bir konserle gösteren Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestramızda yer alan evlatlarımızı, ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyor; Gazi M.Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

ÇOCUKLARIMIZA REHBER OLUYORUZ

Narlıdere Belediyesi olarak 2019 yılında sanata hevesli çocuklara ilham olmak için çıktıkları yolda çok önemli mesafe kaydettiklerini ifade eden Başkan Engin, “Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestramız ile her bir öğrencimizin potansiyelini ortaya çıkarmasında onlara rehber oluyoruz. Çocuklarımıza sahnede tek vücut olmanın, birlikte hareket etmenin ve sanatlarını icra etmenin keyfini yaşatıyoruz. Biz inanıyoruz ki bu proje her geçen büyüyecek, çocuklarımız sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bizleri en iyi şekilde temsil edecek” diye konuştu.

CUMHURİYETİMİZİN 100.YILINA YAKIŞTI

Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu da Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Dervişoğlu, orkestradan yetişen çocukların uluslararası alanda nice başarılarla ülkemizi gururlandıracağını dile getirerek, “Cumhuriyetimizin 100.Yılına yakışır bir konser oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz’ sözünü hepimiz biliriz. İşte o gençler burada olan gençlerimiz… Kendilerini sanata adayan gençlerimizi, hocalarımızı ve Narlıdere Belediyemizi tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.