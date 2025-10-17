Nasip ve Nuri İyem 21 yıl sonra aynı sergide buluştu: 'Gözlerimin Önündesin'

Türk çağdaş sanatının iki öncü ismi, seramik sanatçısı Nasip İyem ile usta ressam Nuri İyem’in yapıtları aynı çatı altında toplandı. “Gözlerimin Önündesin” sergisi, Bursa’da Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide, Nasip İyem’in seramik ve pişmiş toprak yapıtları, Nuri İyem’in resimleri, çiftin hayat hikâyesi ve aile fotoğraflarıyla bir araya geliyor. Küratörlüğünü Yasemin Bay’ın üstlendiği sergide aile koleksiyonunun yanı sıra Türkiye’nin önemli koleksiyonlarından yapıtlar da izleyiciyle buluşuyor.

“Gözlerimin Önündesin, sadece Nasip ve Nuri İyem’in yapıtlarını bir araya getirmek değil; iki insanın, iki yaratıcı zihnin hayatları boyunca hem ortaya koydukları üretimlerin zenginliğini hem de birbirlerini nasıl beslediklerini, ilham verdiklerini hatırlatmak amacıyla hazırlandı” diyen Bay serginin Nasip ve Nuri İyem’in hem kişisel hem sanatsal birlikteliğine yeniden bakma fırsatı olduğunun da altını çiziyor.

Serginin başlığını ise şöyle açıklıyor Bay, “Derin bir bağlılığa işaret ediyor; bellekte ve kalpte iz bırakmayı içinde barındırıyor. Birini diğerinin önüne koymayan bir başlık bu aynı zamanda ve de Nasip ile Nuri İyem’in hem birbirlerine hem hayata hem sanata bakma hallerine işaret ediyor.”

21 YIL SONRA

Geçmişe baktığımızda İyem çifti, 1950’lerden itibaren pek çok kez birlikte sergi açtı. Ancak 2004’teki son ortak sergilerinden bu yana yapıtları uzun süredir yan yana gelmemişti.

Geçen 21 yılın ardından bu sergi, aslında hem geçmiş sergilerin hafızasını canlandırıyor hem de bugünün gözüyle yeni bir okuma imkânı sunuyor. İki ayrı galeri Bay, serginin hazırlık aşamasını ise şu cümlelerle anlatıyor:

“Küratörlüğünü üstlendiğim sergi, erken Cumhuriyet dönemi mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu’nun imzasını taşıyan Tayyare Kültür Merkezi’nin iki ayrı galerisinde kurgulandı. Cemal Nadir Sanat Galerisi Nasip İyem’in seramik ve pişmiş toprak eserlerine ayrılırken, Sami Güner Sanat Galerisi Nuri İyem’in resimlerini içeriyor. İki sanatçının yolları orta alanda, yani fuaye kısmında birleşiyor. Burada, hayat hikâyelerini, aile fotoğraflarını görmek mümkün. Bu düzenleme, izleyiciyi hem her iki sanatçının dünyasını ayrı ayrı okumaya hem de onları bir bütün olarak düşünmeye davet ediyor.”

Nasip İyem’in, seramiği dekoratif sınırların ötesine taşıdığını vurguluyan Bay, “Anadolu’nun estetik dilini çağdaş bir form içinde yeniden yorumlayan öncü bir sanatçıydı. Kadın figürü onun eserlerinde hem bereketin hem de direncin simgesine dönüştü. Nuri İyem ise resimlerinde toplumsal duyarlılıkla biçimlenmiş figüratif bir dil kurdu; özellikle Anadolu kadınlarının yüzlerinde bir dönemin sessiz tanıklığını resmetti. Bu serginin ortak zemini, ikisinin de beslendiği Anadolu oldu; onların yapıtlarında toprak, insan, doğa ve toplumsal bellek iç içe geçti. ‘Gözlerimin Önündesin’de bu ortaklığı gözler önüne sererken her iki sanatçının nasıl zengin bir üretim dili olduğunu, farklı dönemlerine işaret eden yapıtlarıyla ortaya koyuyor” diyor.

Anadolu’nun kültürel birikiminden beslenen ve kendi alanlarında Türk sanatına yön veren iki sanatçının bireysel üsluplarını, ortak duyarlılıklarını ve kesişen üretimlerini görünür kılan “Gözlerimin Önündesin”, 30 Kasım’a dek her gün 10.00- 19.00 saatleri arasında Tayyare Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.