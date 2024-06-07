NDS Edebiyat Ödülü verildi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:30

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:30

Notre-Dame de Sion (NDS) Fransız Lisesi'nin düzenlediği 16. NDS Edebiyat Ödülü bu yıl Metis Yayınları'ndan çıkan "Maladroite/Sakar" kitabıyla Alexandre Seurat'ya ve çevirmeni Nesrin Demiryontan'a Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda düzenlenen törenle verildi.

Büyükelçi Isabelle Dumont ve İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin'in de katıldığı törende konuşan Seurat, "NDS eş zamanlı olarak yazar ve çevirmeni ödüllendirerek kültürler arasındaki dolaşımda köprü görevi üstleniyor" diyerek jüriye, kitabın Türkçe yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kitabın editörü Müge Sökmen de "Çok gururlandık. Seurat bu ödülle hakikaten şevklenecek genç bir yazar. Zaten kitabı Türkçeye çevrildiğinde okurumuzla buluştuğuna çok sevinmişti" diyerek yayınevi olarak duydukları sevinci ifade etti.

Bu ödül NDS mezunu jüri tarafından dönüşümlü olarak bir yıl Türkçe yazılmış bir eseri ve ertesi yıl Türkçeye çevrilmiş Fransızca edebi bir eseri değerlendirerek, kültürler arası verimli bir diyalogun geliştirilmesine katkıda bulunuyor.







