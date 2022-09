Nilüfer’de müzik susmadı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 18:14

Türkiye’nin sayılı müzik festivalleri arasına giren ve heyecanla beklenen Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da Türkiye’den ve dünyadan birbirinden özel isimleri müzikseverlerle buluşturdu.

“Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla 2-3 ve 4 Eylül tarihlerinde, bu yıl altıncısı yapılan festival kapsamında, yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla 31 konser ile çok sayıda yan etkinlik yapıldı.

Türkiye’de bir kamu kurumunun düzenlediği en büyük müzik festivali olan ve kamplı yapılan festivale, Türkiye’nin dörtbir köşesinden binlerce genç katıldı. Balat Atatürk Ormanı’ndaki 200 bin metrekarelik festival alanında iki ayrı sahnede konser organizasyonları yapan Nilüfer Belediyesi, gençlere doğanın kucağında, yıldızların altında müzikle buluşma ve eğlenme olanağı sağladı. Kamp alanında çadır kurarak konaklayan gençler, festival alanında yapılan; yoga, zumba, dans, ritim atölyesi gibi etkinliklerin yanı sıra; insan tombalası, toplumsal cinsiyet eşitliği oyunları, hataları bul oyunu gibi oyunlara da katılarak keyifli zaman geçirdi.

Festival, Türkiye’den ve dünyadan ünlü isimleri ağırladı. Festivalin ilk iki gününde Türkiye'de hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi olan İngiliz alternatif rock grubu Editors, Fransız elektronik müzik ikilisi The Blaze, indie-pop ikilisi Lola Marsh gibi dünyaca ünlü grupların yanı sıra Türkiye’de gönüllerde taht kuran; Mert Demir, The Away Days, Bedük, Hey! Douglas, Yedinci Ev, Jakuzi, Adamlar, Sena Şener, Cem Adrian, Yüksek Sadakat, Mode XL, Hedonutopia, No Land, Güneş, In Hoodies, Sedef Sebütekin ve Evdeki Saat Nilüfer’de sahne aldı.

Festivalin son gününde müzikseverlerin katılımı daha da arttı. On binlerce kişinin katıldığı festivalin son gününde Batu Akdeniz, Second, Can Kazaz, Kolektif İstanbul, Yaşlı Amca, Köfn, Islandmand, Ozbi, The Blaze, Melike Şahin, Ceza ile Mor ve Ötesi sahne aldı. Konser alanlarının tıklım tıklım dolduğu final gecesinde coşku görülmeye değerdi. Festival boyunca gençlerin coşkusuna Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşlik etti.

Festivale, son anda alınan alkol yasağı damgasını vurdu. Festivali düzenleyen Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden sanatçılar, yasak kararına müzikleriyle tepki gösterdi. Konserlerde sevenleriyle buluşmak istediklerini ifade eden sanatçılar “Söylenecek çok şey var ama bizim işimiz müzik yapmak” diyerek isteklerini dile getirdiler.