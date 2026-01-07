Ödüllü yönetmen Emin Alper’den yeni dizi 'İnsanlar' geliyor

Ödüllü filmlerin başarılı yönetmeni Emin Alper, yeni ve iddialı bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



“İnsanlar” adlı dizinin yapımcılığını, daha önce Prens ve Karşılaşmalar gibi dikkat çeken projelere imza atan MGX Film üstleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yaz başında sete çıkması planlanan dizinin proje tasarımı Hakan Bonomo’ya ait. Senaryosunu Milay Ezengin’in kaleme aldığı 8 bölümlük İnsanlar, kök hikâyesinde etkileyici bir sınıf çatışması anlatısını merkezine alıyor.

Oyuncu kadrosu henüz netleşmeyen dizi için yayın platformu olarak HBO Max ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Emin Alper’in sinema dilini dizi formatına taşıyacağı proje, şimdiden sezonun en merak edilen yapımları arasında gösteriliyor.