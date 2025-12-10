Odunpazarı Modern Müze’nin yeni sergisi ‘sofranın’ çağrışımlarına odaklanıyor: İç açıcı, ortak duygular...

Eskişehir’e İstanbul’dan gitmek, adına hızlı dense de çok hızlı olmayan, trenlerle bile çok kolay. Yaklaşık üç saatlik yolculuk sonunda rahat bir şekilde şehre ulaşabiliyorsunuz. Odunpazarı’nın çehresini değiştiren Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) adının bu kadar duyulması ve Türkiye’nin birçok yerinden ziyaretçi çekmesi de bu yüzden şaşırtıcı değil. Üstelik sadece turistlerin değil, Eskişehirlilerin ve öğrencilerin de müzeye yoğun ilgisi var.

OMM, her yıl kapsamlı, iyi çalışılmış ve planlanmış bir sergiyi yıl boyunca sanatseverlere sunuyor. Müzenin yeni sergisi “Ferahfeza-Sofranın Evrensel Coşkusuna Yolculuk”, başlığının tam karşılığını veriyor. Küratörlüğünü OMM ekibinden Yağmur Elif Ertekin’in üstlendiği sergi, geçmişten bugüne uzanan yaşam coşkusunu görsel bir dile çeviren eserlerle ziyaretçilerini neşenin, kutlamanın, dostluğun, flörtün, komşuluğun ve paylaşılan tüm anların ardındaki ortak duygulara davet ediyor.

“Ferahfeza” Türk müziğinde bir makam olmasının yanında kelime anlamı olarak sevinci artırma ya da ferahlık verme gibi anlamlara sahip. Sergi de insanları bir araya getiren ve kültürel hafızayı besleyen “sofra” kavramını odağına alıyor. Seçkide sofranın sadece bir “yemek masası” olmaktan öte insan duygularının, kültürel paylaşımların ve hayatın farklı yönlerinin deneyimlendiği merkezi bir alan olduğu vurgulanıyor. Eserler OMM’nin tüm katlarına yayılıyor. Abdülmecid Efendi’den Haluk Akakçe’ye kadar geniş bir zaman aralığında üretilmiş eserlerin yer aldığı sergide resimden fotoğrafa, videodan heykele birçok disiplinde üretilen eserler izlenebiliyor.

TÜKETİM ELEŞTİRİSİ

“Ferahfeza” sofranın yalnızca yemek yenilen bir alan olmadığını, konuşmanın, kutlamanın, yas tutmanın ve paylaşmanın merkezinde olduğunu hatırlatıyor. Barlar, meyhaneler, kahvehaneler ve salonlar gibi yaşam mekânlarının her birinden izler taşıyan seçki, hayatın farklı yüzlerini yansıtan bir sahne sunuyor. Eserlerin genelinde hakim olan iç açıcı renkler ve fotoğrafların fonundaki deniz manzaraları, izleyiciye ilk bakışta bir ferahlık hissi veriyor. Ancak bu iyimser hava, hemen ardından gelen ve tüketim kültürünü eleştiren eserlerle dengeleniyor; Eren Göktürk, Fırat Engin ve Claudia Comte’nin eserleri sürdürülebilirlikle tüketim arasındaki tezatlığa vurgu yapıyor. “Ferahfeza”nın açılışı kış mevsimine denk geldi, bu gri havalarda güzel bir kentte, içinizi ferahlatacak bir sergi gezmek isterseniz 13 Eylül 2026 tarihine kadar açık kalacak.

USTA İSİMLERİN ESERLERİ

“Ferahfeza” sergisinde, Abdülmecid Efendi, Adnan Varınca, Anke Eilergerhard, Antonio Cosentino, Ara Güler, Aylin Zaptçıoğlu, Azade Köker, Can Sun, Cevat Dereli, Cevdet Erek, Cihat Burak, Claudia Comte, Ecem Yüksel, Elif Uras, Etel Adnan, Eren Göktürk, Erol Eskici, Ferruh Başağa, Fırat Engin, Fikret Mualla, Francesca Hummler, Gülsün Karamustafa, Hakan Gürsoytrak, Haluk Akakçe, Hans op de Beeck, Hilmi Can Özdemir, Hüseyin Bahri Alptekin, İhsan Oturmak, Mehmet Güleryüz, Merve Şendil, Mustafa Boğa, Nadide Akdeniz, Nedim Günsür, Neşe Erdok, Nezaket Ekici, Nuri İyem, Özer Toraman, Pınar Akkurt, Robbie McIntosh, Sinan Orakçı, Slim Aarons, Şahin Paksoy, Toygun Özdemir, TUNCA, Yaren Karakaş ve Zeki Faik İzer’in eserleri izleyiciyle buluşuyor.