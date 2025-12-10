Cumhur İttifakı’nda huzursuzluk artıyor: ‘İttifak sarsılıyor, Erdoğan kendi yolunu arıyor’

Sonar Araştırma’nın son kamuoyu yoklamasında MHP’nin oy oranının yüzde 4 bandına gerilemesi, Cumhur İttifakı’nda siyasi dengeleri yeniden tartışmaya açtı. AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cephesinde bu verilerin “ciddi risk” olarak değerlendirildiği, ittifakın geleceğine ilişkin senaryoların masaya yatırıldığı belirtiliyor. Parti kulislerinde, özellikle son iki haftadır MHP ile ilgili değerlendirmelerin sertleştiği aktarılıyor. AKP’li bazı yöneticilerin kapalı toplantılarda, ittifakın geldiği noktayı şu sözlerle özetlediği öne sürülüyor:

“MHP artık oy kazandırmıyor, tam tersine kaybettiriyor.

“Ekonomideki maliyet bize yazılıyor, güvenlik ve yargıdaki tartışmalar ise MHP’den uzaklaştırıyor. Dengeler bozuldu.”

‘MHP İLE KRİZ ÜRETİYORUZ, ÇÖZÜM DEĞİL’

AKP’nin bazı kurmaylarının, Erdoğan’a MHP ile yürütülen ittifakın hem yönetim hem söylem düzeyinde tıkandığını aktardığı belirtiliyor. AKP içindeki eleştiriler iki başlıkta toplanıyor:

“Açılım sürecine yönelik tabanda tepkinin yükseldiği,

MHP’nin yargı, anayasa ve bürokrasi politikalarında AKP’yi sıkıştırdığı.”

Bir AKP yöneticisinin yakın çevresine, “Bu oranlarla seçime gidilmez. MHP’den daha fazla oy kaybediyoruz” dediği iddia ediliyor.

SARAY HATTINDA ‘YENİ MİMARİ’ ARAYIŞI

AKP kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Saray’da, MHP’nin oy kaybının kronik hale geldiği, bu nedenle seçim senaryolarının yeniden yazılması gerektiği görüşü ağır basıyor. Bazı danışmanların Erdoğan’a şu önerileri sunduğu ifade ediliyor: “İttifakı genişletme: Sağ yelpazede yeni siyasi aktörlere kapı açarak daralan tabanı genişletmek. Gevşek ittifak modeli: MHP ile formel ortaklığı sürdürüp, seçim bölgelerinde alternatif işbirlikleri oluşturmak. Yeni ortak arayışı: Merkez sağda siyasi alanı daraltan MHP etkisini azaltarak farklı partilere yönelmek.

‘İTTİFAK SARSILIYOR, ERDOĞAN KENDİ YOLUNU ARIYOR’

Siyasi gözlemciler, MHP’nin oylarındaki sert düşüşün ittifakta “geri dönüşü zor bir kırılma” yarattığını belirtirken, Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde ittifak stratejisinde “yeniden yapılanma” adımlarını hızlandırabileceği değerlendiriliyor. Ankara’da hakim olan görüş, MHP’nin oylarındaki sert düşüşün sadece bir anket verisi olarak kalmayacağı yönünde. Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde hem parti yönetimini hem ittifak stratejisini yeniden şekillendirecek adımlar atabileceği belirtiliyor. Parti içinde bazı kurmayların, MHP’nin oylarında yaşanan gerilemenin Cumhur İttifakı’nın toplam oyu 40’ların altına itmesi nedeniyle, “bu aritmetikle seçime gidilmesinin riskli olduğunu” Erdoğan’a rapor ettiği ifade ediliyor.