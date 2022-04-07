Ofisler sanata açıldı

07 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

Bir sergi açılışına gittim, iki kuş vurdum: iş dünyası çok verimli. Doğuş Grubu’nun kültür-sanat alanındaki sosyal yatırımı “Sanata Bi Yer” ve HAN Spaces işbirliği ile açılan “Doğa Nerede?” sergisi “ArtPick” küratörlüğünde düzenlendi. Böylece önce Levent Ofisi’nde Han Spaces’in ne olduğunu gördüm. Kendisinin patronu olanlar için bir tür çağdaş çalışma ofisi. Her türlü ihtiyacınızı karşılayan bu ofiste siz isterseniz bir masa, isterseniz bir oda kiralıyorsunuz. Kalabalık evde home ofis çalışamayanlar için ideal. Telefon görüşmeleriniz için ses geçirmeyen kabinler bile düşünülmüş. Çağımızın çözümleri? Doğuş Grubu’nun öğrenciler için açtığı sergiye de mekân olmuş. Sergide, çoğunlukla İstanbul dışında güzel sanatlar öğrenimi alan 17 öğrencinin “Doğa Nerede?” arayışını konu alan 55 çalışması 31 Mayıs’a kadar HAN Levent ve HAN Ataşehir ofislerinde görülebiliyor.

SOSYAL PROJE

Doğuş Grubu, bu projeyi 2015’ten bu yana sanatla uğraşan öğrencilere destek olmak üzere yürütüyor. Bugüne kadar Doğuş’un çeşitli büroları da dahil olmak üzere 1600’den fazla öğrencinin 9 binden fazla eseri sergilenmiş, 100’den fazlası da satılmış. Sanatçıların resim, video art, fotoğraf ve baskı türlerindeki çalışmaları www.sanatabiyer.com web sitesinde de erişilebilir sanat felsefesiyle görülebiliyor.

Fotoğraf: Tuğçe Şen’in Yarım Kalmış adlı çalışmasında yarısı canlı, yarısı iskelet bir insan figürü yer alıyor. Bu çalışmayı görünce “Sizi bu kadar mutsuz ettiğimiz için özür diliyorum” dedim genç sanatçıya.