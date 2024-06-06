‘Olmayan Çağdaş Sanat Müzesi Ankara’ söyleşisi yapıldı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:17

Güncelleme: 06.06.2024 - 15:39

Gazetemiz Cumhuriyet’in Ankara Temsilciliği’nin sergi salonunda 5 Haziran’da “Olmayan Çağdaş Sanat Müzesi Ankara” söyleşisi düzenlendi. Söyleşide, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) Başkanı Süleyman Dodi Dündar, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Burcu Vardar, Kontrast Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gülser Günaydın ve Anadolu Görsel Sanatlar Derneği Başkanı Sibel Aktaş konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe ilişkin konuşan Süleyman Dodi Dündar, “Ankara’da sanatçılar olarak neler yapabiliriz, Ankara’nın dinamikleri ve gerçekleriyle nasıl aksiyon alabiliriz diye konuştuk. Olmayan Çağdaş Sanat Müzesi, Ankara’da bulunmayan çağdaş sanat kültürü üzerine geliştirilen bir proje. Ankara’nın yatırımcılar ve kamu yöneticileri tarafından gözardı edilmesi üzerine sanatçıların geliştirdiği bir tepki bu” dedi. “Artık dünyada ilk defa olmayan bir çağdaş sanat müzemiz var” ifadelerini kullanan Dündar, sanatçılar olarak düzenli bir şekilde toplanacaklarını belirtti.