Oppenheimer'dan yeni bir rekor: Tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi oldu!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:22

Güncelleme: 18.09.2023 - 16:22

Christopher Nolan'ın yönettiği ve 2023 yazına damgasını vuran "Oppenheimer" filmi, dünya çapında elde ettiği 900 milyon dolarlık hasılatla büyük bir başarıya imza attı. Hafta sonu gişesiyle birlikte toplam hasılatı 912.7 milyon dolara ulaşarak, tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi unvanını elde etti. Bu başarı, önceki rekortmen olan Freddie Mercury biyografisi "Bohemian Rhapsody"yi geride bıraktığını gösteriyor. "Bohemian Rhapsody" Rami Malek'in En İyi Erkek Oyuncu ödülü dahil olmak üzere 4 dalda Oscar kazanmış ve toplamda 910.8 milyon dolarlık hasılat elde etmişti.

"Oppenheimer" ABD dışındaki ülkelerde 593 milyon dolarlık hasılat elde ederek aynı zamanda uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi unvanını kazandı. Bu büyük başarıyla film, 2023'ün en çok kazanan üçüncü filmi oldu. Christopher Nolan'ın filmografisine baktığımızda ise "Oppenheimer" yalnızca "Kara Şövalye" ve "Kara Şövalye Yükseliyor" filmlerinden sonra gelen en yüksek hasılatlı üçüncü Nolan filmi oldu.

Universal Pictures için de büyük bir dönüm noktası olan "Oppenheimer" "Süper Mario Kardeşler Filmi" ve "Hızlı ve Öfkeli 10" gibi yapımlarla birlikte bu yıl 4 milyar doların üzerinde hasılat elde eden dördüncü stüdyo olma başarısını yakaladı. 2019'dan bu yana bu eşiği aşabilen az sayıdaki stüdyodan biri olarak adını tarihe yazdırdı.

"Oppenheimer" hem tarih meraklılarını hem de sinema tutkunlarını büyüleyen ve büyük bir ilgiyle izlenen bir yapım olarak, biyografi filmleri kategorisinde yeni bir dönemi başlattı ve Christopher Nolan'ın yeteneğini bir kez daha kanıtladı...