Ortahisar Yazar Buluşmaları 2 başlıyor: 68 yazar ve şair Trabzon’da

Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen “Ortahisar Yazar Buluşmaları”nın ikincisi, 23–26 Ekim 2025 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek. Bu yıl Türk öykücülüğünün usta ismi Tomris Uyar anısına yapılacak etkinlik, dört gün boyunca söyleşiler, dinletiler ve imza günleriyle edebiyatseverlere kültür dolu anlar yaşatacak.

Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında başlatılan organizasyonun açılışında şair-yazar İsmail Biçer sunuculuk yapacak; CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Prof. Dr. Emre Kongar, Haydar Ergülen ve Prof. Dr. Can Kakışım konuşmacı olarak yer alacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Birbirinden değerli 68 yazar ve şairimizi Trabzon’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Tüm okurları programa davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Etkinlik, Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu’nda gerçekleştirilecek ve dört gün boyunca okurları edebiyatın önemli isimleriyle buluşturacak. Program; Abdullah Ezik, Melih Yıldız, Serkan Türk ve Büşra Tan gibi isimlerin moderatörlüğünde ilerleyecek.

Müge İplikçi, Işıl Madak, Sezgin Kaymaz, İnci Aral, Gülten Dayıoğlu, Feyza Hepçilingirler, Banu Avar, Yavuz Oğhan, Tayfun Pirselimoğlu, Gökçenur Ç. ve daha birçok yazar ve şair söyleşilerde yer alacak.

Etkinlik kapsamında Zekeriya Saka, Elif Saylam, Sabri Dilber, Gülen Deniz ve Ali Kemal Mutlu gibi isimler de okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Program detayları Ortahisar Belediyesi’nin duyurularıyla paylaşılacak. Dört gün sürecek buluşma, Tomris Uyar’ın edebiyata damga vuran dünyasına selam niteliği taşıyacak.