Örümcek Adam’ın rakibi ‘Avcı Kraven’ ile ‘Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı’ vizyonda: Ava giden avlanır

Yayınlanma: 15.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.12.2024 - 04:00

Avcı Kraven, Marvel Sinematik Evreni’ne ait olmayan bir süper kahraman, Örümcek Adam’ın en büyük rakibi. Kraven, Venom, Morbius, Madam Web gibi Sony’nin Örümcek Adam Evreni’ne ait, bu dünya kendi kurlalları, tonu var. Sony, Marvel’e göre daha karanlık, daha olgun filmler üreterek riskleri göze alıyor. Artık seyirci süper kahramanların daha karmaşık, daha gelişmiş öyküleri izlemeyi istiyor. Marvel’in süper kahramanları gibi önceden koreografisi düzenlemiş yapay dövüşler yok, sertlik, şiddet dolu, kanlı sahneler var. Yarı insan yarı hayvan Kraven olağanüstü bir güce sahip, avlarını sessizce izlemeyi çok seviyor. J.C. Chandor’un yönettiği fantastik aksiyon-serüven klasik basit bir süper kahraman filmi değil.

ASLAN ZAR’IN PEŞİNDE

Böyle olmadığını açılış sekansı bize gösteriyor: Herkesin müebbet cezasıyla mahkûm olduğu Sibirya’daki Rus Ceza Kolonisi’ne Kraven bir mahkûm olarak girer, ünlü Rus mafya babasını öldürüp üst düzey güvenlikli hapishaneden kaçar. Bu aksiyon dolu açılıştan sonra 16 yıl öncesine dönüp Kraven’ın/ Sergey’in gangster babası Nikolai, kardeşi Dimitri’yle olan ilişkisini izleriz. Nikolai oğullarına annelerinin güçsüz, hasta olduğu için intihar ettiğini söyler, onları Tanzanya’ya götürür. Avı takip etme, avlanma zevkini öğretirken “İnsan tek tehditkâr hayvandır, düşmanına korktuğunu gösterirsen yenilirsin” der. Nikolai’nin asıl amacı Aslan Zar’ı avlayıp efsane olmaktır. Zar’ı avlarken Sergey doğaüstü bir olay yaşar, tam ölecekken Zar’ın kanı kanına karışır, doğaüstü güce sahip olur.

SÜMELA MANASTIRI’NDA ÇEKİM

Uyuşturucu baronu babası gibi olmak istemeyen Sergey evden ayrılır, kaçak avcıları, uyuşturucu baronlarını, silah tüccarlarını avlamaya başlar. Gergedan, Foreigner gibi düşmanları Kraven’ın peşine düşerler, adalet savaşçısı avukat Calypso Kraven’a yardım eder. Trabzon Sümela Manastırı’nda çekilen aksiyondövüş sahneleri başarılıdır. Avlanırken tam bir vahşi hayvana dönüşen Kraven’da Aaron Taylor-Johnson yetkin bir yorum sunar. Hayvanları avlayan insanlara karşı öfke duyan Kraven kardeşi Dimitri’yi korur ve sever. Güç, erk, korkusuzluk, başkaldırı, adalet, güven, intikamı sorgulayan fantastik aksiyonda Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Alessandro Nivola, Fred Hechinger oynuyor. Sıradışı süper kahramanların filmlerini izlemek isteyenler için Avcı Kraven mükemmel bir seçim.

ROHAN’IN KADIN SAVAŞÇILARI

Yüzüklerin Efendisi’nden ilk kez uyarlanan fantastik animasyon Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı’nı Akira, Ghost in the Shell , Blade Runner: Black Lotus’u hazırlayan ünlü Japon animasyoncu Kenji Kamiyama çekti. J.R.R. Tolkien’in romanlarında, Peter Jackson’ın filmlerinde sürekli ikinci planda olan kadınlar burada başroldeler. Güç yüzüğü, Mordor ve Saruman’dan 200 yıl önce Orta Dünya’da geçen bu serüven Rohan topraklarının kralı Miğfer Balyozel ile özgür, inatçı, vahşi kızı Hera’nın öyküsü.

FEMİNİST YAPIM

Lord Freca kral olmak için Hera ile oğlu Lord Wulf’un evlenmesini ister. Kral evlenmek istemeyen kızını korumak için Freca ile dövüşür ve onu öldürür. İntikam yemini eden Wulf’u Balyozel topraklarından kovar.

Önceleri cephede erkek kalmayınca kadınların savaşa katılıp sınır bölgelerini koruması zamanında Balyozel ile yanyana savaşan Eowyn, Hera’ya destek verir. Babasını, kardeşlerini yitiren cesur Hera, aklı sayesinde halkını Wulf ve paralı askerlerinin elinden kurtarır. Rohan halkının kurtuluş yolculuğunu, kar altında yapılan savaş sahneleri, yaşlı atların soluk soluğa kalmasını olağanüstü bir görsellik, büyüleyici bir estetikle çeken Kamiyama, karakterleri Japon animeleri stilinde, doğayı, fonları gerçekçi boyutta yansıtmış. Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto’nun seslendirdiği, kadınları yücelten feminist yapım Yüzüklerin Efendisi hayranlarını mutlu edecek bir şölen niteliğinde.

YENİ BİR FİLM FESTİVALİ GELİYOR

Bir Film tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek “11! Bir Film Hadisesi”, 2-5 Ocak tarihleri arasında vizyon öncesi filmleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir’de seyirciyle buluşturacak. Seçkide yer alan bazı filmler, yalnızca bu özel etkinlik kapsamında gösterilecek. Gösterimler İstanbul’da Beyoğlu Atlas 1948, Nişantaşı City’s CineWam, Mecidiyeköy Biletinial Torun Center, Kadıköy Sineması ve Caddebostan CKM Sineması’nda; Ankara’da Kızılay Büyülü Fener ve Bahçelievler Büyülü Fener’de, İzmir’de Karaca Sineması ve İstinye Park Cine Renk ve Eskişehir’de Cinetime Özdilek’te yapılacak. Ayrıntılı bilgi ve programa “11! Bir Film Hadisesi”nin sosyal medya platformu Instagram hesabından ulaşılabilir.

ROCK EFSANESİ 32 YIL SONRA İSTANBUL’DA

Rock müziğin efsane grubu Guns N’ Roses, 2025’te vereceği Avrupa ve Ortadoğu turnesi kapsamında 2 Haziran 2025 saat 21.00’de, İstanbul’da konser verecek. 1993’te Türkiye’de stadyum konseri veren Guns N’ Roses, 32 yıl sonra Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda vereceği konserinde tam kadro sahnede olacak. Guns N’ Roses’ın hemen öncesinde Rival Sons grubu konser verecek.