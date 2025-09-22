Oscar'a doğru en çok konuşulan filmler

Hamnet, Sinners ve Christy, ödül yarışının başladığı şu günlerde hakkında daha fazla şey duyacağınız filmlerden sadece birkaçı.

Ancak ödül adaylarının bazıları henüz vizyona girmedi bile.

Venedik, Telluride ve Toronto gibi film festivallerinde Oscar adayı çok sayıda film vizyona girdi.

Sundance ve Cannes gibi festivallerde de yapımlar görücüye çıktı.

14 Mart'taki Oscar ödül törenine giden uzun yolculuğa doğru, üzerinde konuşulan 12 favori filme bakıyoruz.





1. HAMNET

En İyi Film Oscar adaylığı için bir reçete yazılacak olsa, genel olarak Hamnet'e benzer unsurlar seçilirdi.

Çok popüler bir romandan uyarlama yapın, yakın zamanda Oscar kazanan bir yönetmenle çalışın ve başrollerde iki popüler genç oyuncuyu (Jessie Buckley ve Paul Mescal) oynatın.

1596'da geçen Hamnet, William Shakespeare'in 11 yaşındaki oğlunun ölümünü ve şairi Hamlet oyununu yazmaya sürükleyen olayları inceliyor.

Genellikle Oscar'ın habercileri arasında gösterilen Toronto Film Festivali'nde bu film14 Eylül'de Halkın Seçimi ödülünü kazandı.

Film 9 Ocak 2026'da İngiltere sinemalarında (6 Şubat'ta Türkiye'de) gösterime girecek.

2. ONE BATTLE AFTER ANOTHER (SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ)

"Her zaman nedime, asla gelin değil" ifadesi yönetmen Paul Thomas Anderson için icat edilmiş olabilir.

Licorice Pizza, Phantom Thread ve There Will Be Blood gibi önceki filmlerinin neredeyse tamamı birçok dalda Oscar adaylığı almış olsa da hiçbiri ona en iyi film veya en iyi yönetmen ödüllerini kazandırmadı.

Bu durum, Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı, One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) filmi ile değişebilir.

Yapım, eski devrimcilerden oluşan bir grubun, üyelerinden birinin kaçırılan kızını kurtarmak için yeniden bir araya gelmesini konu alıyor.

Eleştirmenler sürükleyici hikâyesi ve hızlı temposu sayesinde filmin 2 saat 50 dakikalık süresini sonuna kadar hak ettiği konusunda hemfikir.

Bu film de İngiltere'de 26 Eylül'den itibaren (Türkiye'de 3 Ekim'de) izlenebilecek.

3. SİNNERS (GÜNAHKARLAR)

Ödül yılında alışılmadık derecede erken vizyona giren Sinners (Günahkarlar) bir vampir filmi ve Oscar adayı gibi gözükmüyor.

Yine de Ryan Coogler'ın Sinners'ı, moral bozukluğunun hakim olduğu bir dönemde Hollywood'a umut aşılayan türden bir film oldu.

Hem özgün bir fikirdi hem de gişede büyük bir başarı getirdi.

Film, yeni bir başlangıç ​​için Mississippi'ye dönen ve onları kötü bir gücün beklediğini fark etmeyen ikiz kardeşlerin başına gelenlere odaklanıyor.

4. BUGONİA

Emma Stone son filminde, kendisinin uzaylı olduğuna inanan iki komplo teorisyeni tarafından kaçırılan güçlü bir CEO'yu canlandırıyor.

Fakat Poor Things ve The Favourite filmlerinin yönetmeni Yorgos Lanthimos'tan bekleneceği gibi, görünen yüzeyin altında çok daha fazlası oluyor.

Stone son on yılda iki kez en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Diğer başrol oyuncusu Jesse Plemons da bu filmle ilk kez en iyi erkek oyuncu adaylığını alabilir.

Film, İngiltere'de 7 Kasım'da (Türkiye'de 31 Ekim'de) vizyona girecek.

5. CHRİSTY

Jerry Maguire, Kral Richard ve Kör Nokta filmine kadar, Oscar'lar her zaman spor biyografilerine ilgi duymuştur.

Bu yıl yarışta böyle üç film var.

İlk filmde, Amerika'nın en ünlü kadın boksörlerinden biri olan Christy Martin rolünde Euphoria'dan Sydney Sweeney yer alıyor.

David Michôd'un yönettiği Christy, Martin'in 1990'lardaki yükselişini ve kocasının 2010'da onu öldürme girişimini konu alıyor.

Sweeney, 28 Kasım'da İngiltere sinemalarında gösterime girecek olan filmle ilk Oscar adaylığını alabilir.

6. ANEMONE

Daniel Day-Lewis, son filmi Phantom Thread'in vizyona girmesinden önce 2017'de oyunculuğu bıraktığını duyurdu.

Ancak üç Oscar ödüllü oyuncu, oğlu Ronan'ın yönettiği bir filmde rol almak için sözünden caydı.

Film, 20 yıl ormanda izole bir şekilde yaşadıktan sonra kardeşiyle yeniden bir araya gelen eski bir askeri konu alıyor.

7. THE SMASHİNG MACHİNE

Bir diğer spor dramasında Dwayne Johnson, 1990'larda, bu sporun ilk dönemlerinde UFC dövüşçüsü Mark Kerr'i canlandırıyor.

The Rock filminin yıldızı, bu yapımla yalnızca önemli bir fiziksel değişim geçirmiyor, aynı zamanda kariyerinde ilk kez bir potansiyel Oscar adayı haline geliyor..

Yönetmen Benny Safdie, bu filmle Venedik'te en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

(Türkiye'de 17 Ekim'de sinemalarda)

8. SENTİMENTAL VALUE (MANEVİ DEĞER)

Cannes'ın ikinci büyük ödülü Grand Prix'i kazanan Sentimental Value (Manevi Değer), festivalin en çok izlenen filmlerinden biriydi.

Film, annelerinin ölümünden sonra mesafeli babalarıyla yeniden bağ kuran iki kız kardeşin hikayesini konu alıyor.

En İyi Kadın Oyuncu dalında adı adaylar arasında geçen Renate Reinsve, büyük beğeni toplayan Dünyanın En Kötü İnsanı filminden dört yıl sonra yine yönetmen Joachim Trier ile bir araya geliyor.

(Türkiye'de 26 Aralık'ta sinemalarda)

9. AFTER THE HUNT

u film, sosyal medyada bir tartışmayı kesinlikle başlatacak görünüyor.

Gelecek vadeden bir üniversite öğrencisi (Ayo Edebiri), profesörlerinden birini (Andrew Garfield) tecavüzle suçlar ve bir diğer öğretmen (Julia Roberts) de bu dramın tam ortasında kendisini bulur.

Yönetmen Luca Guadagnino, Queer ve Challengers filmlerinin ödüle aday gösterilmemesinin ardından bu filmin onu tekrar ödül tartışmalarına dahil edebileceğini umuyor.

10. IT WAS JUST AN ACCİDENT

Geçen yılın en iyi film ödülü sahibi Anora'nın izinden giden Jafar Panahi'nin filmi, Mayıs ayında Cannes'da prestijli Altın Palmiye ödülünü kazandı.

Film İran'daki siyasi baskı ortamında, hapishanede kendisine işkence eden eski istihbarat görevlisini bir garajda tesadüfen tanıyan bir adamın hikayesini konu alıyor.

Filmin, anavatanı İran yerine Fransa'yı temsil etmesi nedeniyle uluslararası kategoride aday gösterilmesi muhtemel.

It Was Just An Accident, En İyi Film dalında da aday gösterilebilir.





11. MARTY SUPREME

Hollywood'da masa tenisi hakkında çok az film çekildi ve Josh Safdie bu durumu düzeltmeyi amaçlıyor.

Başrolünde yakın zamanda Oscar adayı olan Timothée Chalamet'nin yer aldığı Marty Supreme, pinpon yıldızı Marty Reisman'ın başarı arayışından esinlenerek yaratılmış.

(Türkiye'de 2 Ocak'ta sinemalarda)

12. WİCKED: FOR GOOD (İYİLİK UĞRUNA) VE AVATAR 3

İki filmi tek bir kategoriye sıkıştırarak hile yapıyoruz, ancak Wicked ve Avatar serilerinin devam filmlerinin birçok ortak noktası var.

Her ikisinin de Noel'e kadar gişede büyük bir etki yaratması muhtemel.

İki film de daha önce en iyi film adaylığı almış isimlerin yapımı.

Jon M Chu'nun Wicked: For Good (İyilik Uğruna) filmi, kötü cadı Elphaba'nın köklerine inerken, James Cameron'ın Avatar: Ateş ve Kül'ü, Na'vilerin saldırgan yeni bir kabileyle karşılaşmasını konu alacak.

En iyi film kategorisindeki aday sayısının artırılmasıyla, Oscar Akademisi, törenin genç izleyiciler için ilgi çekici olması için gişe rekorları kıran filmleri aday göstermeyi seviyor.

(Türkiye'de Wicked 21 Kasım'da, Avatar 19 Aralık'ta sinemalarda)

YARIŞTA BAŞKA HANGİ FİLMLER VAR?

Adaylık alabilecek diğer filmlerin kısa bir özetini aşağıda bulabilirsiniz:

Guillermo del Toro'nun Frankenstein'ı teknik kategorilerde gösterilecek gibi görünüyor. Jacob Elordi de yardımcı erkek oyuncu adaylığı alabilir.

Jay Kelly ile George Clooney ödül adayları arasına dönebilir. Clooney yaşlanan bir Hollywood aktörünü canlandırıyor.

Bu yılın müzik filmi, The Bear'den Jeremy Allen White'ın Bruce Springsteen biyografisi olacak. Neil Diamond'ı taklit eden bir grup hakkındaki Song Sung Blue da başka bir müzik biyografisi.

A House of Dynamite, en iyi yönetmen ödülünü kazanan ilk kadın olan Kathryn Bigelow'un (2010'da The Hurt Locker ile) dönüşünü simgeliyor.

Annelik dramı If I Had Legs I'd Kick You, Sundance'te tartışma yarattı.

2022'de The Whale ile Oscar kazandıktan sonra Brendan Fraser, Tokyo'da geçen bir drama olan Rental Family ile geri dönüyor.

Uluslararası film kategorisinde güçlü adaylar arasında No Other Choice (Güney Kore), The Secret Agent (Brezilya), Sirāt (İspanya) ve The Voice of Hind Rajab (Tunus) yer alıyor.

Akademi'nin giderek artan uluslararası tabanı göz önüne alındığında, birkaçı en iyi film dalında da kolayca yer alabilir. Yarıştaki diğer filmler arasında Russell Crowe'un tarihi destanı Nuremberg, John Bishop'tan esinlenen Is This Thing On?, kumar dramı Ballad of a Small Player, yalnızlık araştırması Train Dreams, Lorenz Hart biyografisi Blue Moon, hayatta kalma gerilim filmi The Lost Bus ve Shakers müzikali The Testament of Ann Lee yer alıyor.