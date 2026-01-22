Oscar adayları açıklanıyor: Favoriler kimler?

Uzmanlar, iki büyük yapımın da en iyi film, en iyi erkek oyuncu dahil olmak üzere on iki veya daha fazla adaylık alabileceğini tahmin ediyor.

Bu yıl "Titanic" ve "La La Land" filmlerine ait 14 adaylık rekorunun da kırılabileceği düşünülüyor.

Ryan Coogler'ın yönettiği ve ABD'nin güneyindeki ayrımcılığı konu alan blues müziği esintili bir korku filmi olan "Sinners"'ın Michael B. Jordan'a en iyi erkek oyuncu adaylığını getirmesi bekleniyor.

Jordan filmde, ikiziyle birlikte 1930'lu yılların Mississippi'sinde vampirler ve ırkçılarla savaşıyor.

Variety Dergisi'nin ödül uzmanı Clayton Davis'e göre, "Sinners" filmi adaylık rekoruna ulaşabilir.

Bir diğer güçlü aday, "One Battle After Another" ödül sezonuna damga vuran yapımlardan bir diğeriydi.

Paul Thomas Anderson'un yönettiği film emekli bir devrimcinin, kaçırılan kızını arayışına odaklanıyor.





En iyi erkek oyuncu ödülü sahibi Leonardo DiCaprio'nun bir kez daha aday gösterilmesine kesin bakılıyor.

William Shakespeare'in oğlunu kaybedişine kurgusal bir şekilde yaklaşan "Hamnet" de bir diğer güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Filmde Shakespeare'in eşi Agnes'i canlandıran Jessie Buckley'nin en iyi kadın oyuncu adaylığı da kesin görülüyor.

"Bugonia" ile Emma Stone, "Sentimental Value" ile Renate Reinsve de ona katılabilir.

"Sentimental Value", en iyi film ödülü için de aday gösterilebilir.

Altın Palmiye ödülü alan "It Was Just An Accident" ile birlikte, Brezilya yapımı "The Secret Agent" da İngilizce olmayan güçlü en iyi film adayları arasında yer alıyor.

Ancak Variety Dergisi'nden Davis'e göre üçünün de bu listeye girmesi için "yer sınırlı" görünüyor.





"The Secret Agent"ın başrolü Wagner Moura'nın, DiCaprio ve Michael B. Jordan ile birlikte en iyi erkek oyuncu ödülü için aday gösterilmesi bekleniyor.

Moura bu filmde, 1970'lerde Brezilya'da diktatörlükten kaçan bir bilim insanını canlandırıyor.

Bu dalda favori gösterilen isimse, "Marty Supreme" filmindeki performansıyla Altın Küre dahil birçok ödül kazanan Timothee Chalamet.

Bu yılki Oscarlarda yeni bir dalda da ilk kez ödül verilecek.

Bu ödül "En İyi Oyuncu Kadrosu Seçimi" olarak tanımlandı.

Adaylıklar Perşembe günü Los Angeles'ta TSİ 16.30 sıralarında duyurulacak

98. Oscar töreni 15 Mart'ta yapılacak.