'Oyunun Oyunu', 6 Şubat'ta Fişekhane'de sahnelenecek

Tiyatronun sahne arkasını sahne önüne taşıyan, dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen "Oyunun Oyunu", 6 Şubat'ta Fişekhane'de seyirciyle buluşacak.
Michael Frayn'ın kült eseri "Noises Off" dan uyarlanan oyunun başrollerini Engin Alkan, Günay Karacaoğlu ve Salih Kalyon paylaşıyor.
Alkan'ın süpervizörlüğünde şekillenen oyunda Duygu Kurt, Sertaç Nickolas Güder, Tutku Erten, Zeynep Sevi Yılmaz, Enis Aybar ve Ömür Arpacı da kadroda yer alıyor.
Oyunun yapımcılığını Duygu Kurt ve yürütücü yapımcılığını Gizem Ertürk üstleniyor.
Yapım, 13 Şubat'ta Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde, 18 Şubat'ta Ankara MEB Şura Salonu'nda, 24 Şubat'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde ve 27 Şubat'ta Mall of İstanbul'da sahnelenecek.