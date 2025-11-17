Paribu Art'tan Atta Festivali'ne özel: “Ne Kadar İstersen O Kadar Öde”

İstanbul'un yeni sanat noktalarından biri olan Paribu Art, Atta Festivali’ne özel, daha fazla çocuğun sanatla buluşmasını sağlamak ve sanatın herkes için erişilebilir olmasını desteklemek amacıyla “Ne Kadar İstersen O Kadar Öde” uygulamasını başlattı.

Paribu Art'ın "Herkesin aynı sahneyi deneyimlemesi" hedefiyle başlattığı uygulama ile izleyiciler, 20-23 Kasım tarihleri arasındaki festivalde sahnelenecek Atlas, To Be, Bully Bully ve Pezzettino’nun seçili seanslarındaki bilet fiyatlarını kendileri belirleyebilecek.

Paribu Art’ın, toplumsal sorumluluk bilincini, dayanışmayı ve birlikte olma duygusunu güçlendirmeyi hedeflediği “Ne Kadar İstersen O Kadar Öde”, www.tiyatrolar.com.tr adresinden yapılacak bilet alımlarında geçerli olacak.

Türkiye’nin bebekler ve çocuklar için uluslararası sanat festivali olan Atta Festival, bu yıl Kuzey-Baltık ülkeleri ile Fransa, İrlanda ve Türkiye’den sanatçıların katılımıyla Paribu Art’ta sahnelenecek. Festivalde 0–3 yaş arası bebeklerden 0–18 yaş arası çocuklar ve gençlere, aileler ve eğitimcilere kadar geniş bir kitle tiyatro, dans, müzik ve interaktif içeriklerle buluşturulacak.

“Ne Kadar İstersen O Kadar Öde” ile bilet alınabilecek oyun ve seanslar ise şöyle:

Atlas- 22.11.2025 - Cumartesi - 13.00

To Be- 22.11.2025 - Cumartesi - 14.00

Pezzettino- 23.11.2025 - Pazar - 12.00

Bully Bully- 23.11.2025 - Pazar - 13.00