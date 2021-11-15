PIcasso’nun ‘Mavi dönemi’

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun “Mavi dönem” olarak anılan dönemine ait tablolar Washington D.C’deki sanat müzesi The Phillips Collection’da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mavi Dönem, ressamın 1901-1904 yılları arasında çizdiği mavi ağırlıklı tabloları ifade etmek için kullanılıyor.

26 Şubat-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan “Picasso: Painting the Blue Period” adlı sergide, sanatçının “The Blue Room” (1901), “Crouching Beggarwomen” (1902) ve “The Soup” tabloların da aralarında olduğu 70’ten fazla resim, heykel ve kâğıt üzeri işi sergilenecek.

ARTnews’in haberine göre sergi, Washington D.C’de düzenlenen ve sanatçının erken dönem işlerine odaklanan son 25 yıldaki ilk sergisi olma özelliği taşıyor. Mavi Dönem, ressamın 20’li yaşlarının başını işaret ederken Picasso’nun da uluslararası sanat sahnesinde tanınmaya başladığı döneme rastlıyor.

30’u aşkın uluslararası koleksiyondan işi bir araya getiren sergi, ilk olarak Kanada’da kapılarını açmıştı.