‘Puglia’da Bir Ömür’

- İlk olarak kendinizden biraz bahseder misiniz?

1972 Tekirdağ doğumluyum. Lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladım. Yüksek lisansımın ilkini Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, ikincisini Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Programı’nda, doktora derslerimi ise Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Programı’nda tamamladım. Doktora tez aşamasındayım.

1989’da tercümanlıkla başladığım iş yaşamıma turizm ve havacılık alanlarında devam ettim. İngilizce ve Arapça dillerinden kokartlı turist rehberiyim. Türkiye’nin araba kiralama şirketi sahibi ilk kadınıyım.

Siyasetle ilgilendim, Avrupa Konseyi’nin en genç üyesi oldum. Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanlığı, İstanbul Belediyesi’ne bağlı BİT’lerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Moldova Havayolları’nda 3 yıl, Filistin Havayolları’nda 8 yıl yöneticilik sonrası THY’nda gizli müşteri ve fahri gözlemcilik biriminin kurulmasına ön ayak olarak 5 yıl yönettim.

10 yıl THY’de müfettiş olarak iç denetim yaptım. Halen Türk Hava Yolları İtalya Bari Genel Müdürü olup; İstinye Üniversitesi ve İtalya Bari’de ITST (İnstuto Tecnico Superiore Per L’Industria Dell’Ospitalita e del Turismo Allargato) da öğretim görevlisiyim.

Name Haber ve Turizm Haberleri başta olmak üzere çeşitli sitelere ve Fashion and Travel Magazine ve Food and Travel Dergisi’nde yazılar yazıyorum. Torbayla Yaşamak adlı bir kitabımn daha bulunuyor.

- İtalya’nın güneyindeki ve sizin de son birkaç yıldır yaşadığınız Puglia eyaletine ilişkin kapsamlı bir rehber niteliğinde yeni kitabınız. Puglia eyaletini özel kılan nedir?

İtalya, dünyanın en güzel ülkelerinden biri kuşkusuz. Çizmeyi andıran bu ülkenin, topuk kısmında bulunan Puglia eyaleti ise adeta zamanın durmasını isteyeceğiniz yerdir diyebilirim.

Geleneklerin ve kültürün önemli rol oynadığı bu bölge, 870 kilometrelik sahili, beyaz kumlu plajları, kayaları, mağaraları, masmavi kristal gibi iki denizi, dağları, konik çatılı masalsı küçük evler olan trulloları (konik çatılı geleneksel Apulian kuru taş kulübeler), uçsuz bucaksız asırlık zeytin ağaçları, üzüm bağları, sebze bahçeleri, beyaz badanalı evleri, antik şehirleri, labirent sokaklı ortaçağ kasabaları, her kasabadaki farklı mimarisi ile defalarca gelmek isteyeceğiniz bir bölgedir. Ayrıca gastronomi merkezi olduğunu da belirtmeliyim.

- Kitabınızı okurken Puglia’nın tarihini, kültürünü öğrenmenin yanında sokak sokak gezerken aracımızı park edebileceğimiz yerleri dahi öğreniyoruz. Puglia’dan neleri yapmadan asla dönülmemeli dersiniz?

Puglia’ya ya bir tur şirketiyle ya da araba kiralayarak ama minimum bir hafta kalacak gibi gelin. Sizin için en özel yerleri not edin ve gezi rotanızı ona göre belirleyin. Bu bölgeye özgü lezzetleri tatmadan dönmeyin. Denize mutlaka girin. Ortaçağ kasabaları gibi eski şehir meydanlarında labirente benzer sokaklarda kaybolun. Bir öğlen yemek yerine dondurma yiyin.

- Kitapta bölgesel yemek tarifleri de yer alıyor. Puglia’nın en özel lezzetleri neler?

Elbette, İtalya deyince makarna ve pizza yemelisiniz. Mandıra ürünleri (burrata, mozerella gibi) yiyin. Dondurma yiyin. Kremalı tatlıları çok güzel. Tette Della Monica (Rahibe Memesi) tatlısı deneyin. Bakla ve hindibağ hafif bir şey yemek istediğinizde, balığın her türünü de sofranızdan eksik etmeyin.