Rahmi M. Koç Müzesi, Antik Çağ’dan günümüze bebeklerin izini sürüyor

29 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

İnsanlığın oyuncak bebeklerle olan tarihi insanlık kadar eski. İnsan, taşı yontmaya başladığı andan itibaren kendisine benzeyen ufak boyutlarda oyuncaklar yapmaya başladı. Tabii, biz şu an onlara “oyuncak” ve “bebek” desek de bunlar tarihte inanç ve kültür objesi olarak, süslemek amacıyla ahşaptan yapılan moda merakı nesneleri olarak ya da festivallerde kullanmak üzere üretildiler.

Farklı coğrafyaların yerel halklarının geleneksel yöntemlerle elde ürettiği bebekler, sanayi devrimiyle birlikte yerini büyük fabrikalarda porselen ve plastikten seri üretilen, daha ucuza mal edilen bebeklere bıraktı.

Rahmi M. Koç Müzesi’nin üç yıla yayılan titiz bir hazırlık sürecinin ardından Rahmi M. Koç Müzesi Restoratörü Serra Kanyak’ın küratörlüğünde açtığı “Dünya Bebekleri Sergisi”, 18’inci yüzyılın ahşap bebeklerinden Anadolu’nun bez bebeklerine, Asya ve Afrika inanç bebeklerinden moda bebeklerine, korku bebeklerinden geleneksel dünya bebeklerine, otomat bebeklere kadar literatüre girmiş farklı bebek türlerini özel bir seçki ile sunuyor.

BARBIE DE VAR CHUCKY DE...

Sergi, hem bebek kavramının tarih öncesinden bu yana kullanım amaçlarını anlatıyor hem de yüzyıllar içinde bebek sanayiinin geçirdiği büyük dönüşümü ziyaretçilerin deneyimine açıyor.

Oyuncak bebeklerle ilgili ne kadar büyük bir sergi yapılabilir ki diye düşünülebilir. Ancak sergiye adım atıldığından itibaren bebeklerin yanı sıra oyuncak hayvanlara ve onların detaylarına bakmaya başladığınızda saatlerin nasıl geçtiğini anlayamayabilirsiniz. Bölümlere ayrılan sergide önce bir zaman turu yapıyorsunuz. Sonrasında onlarca ülkenin kültürel özelliklerini taşıyan bebekleri görüyorsunuz. Bir ilgi çekici bölüm de korkutucu filmlere konu olmuş bebeklere ayrılmış. Burada örneğin “Chucky” birkaç farklı versiyonunu ve diğer “korkunç” bebekleri izleyebiliyorsunuz.

Müzenin kurucusu Rahmi M. Koç’un çocukluğunda kendisinin yaptığı oyuncaklar da sergiye ayrı bir anlam katıyor.

“Dünya Bebekleri Sergisi”nin açılışı, dün Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Basın toplantısında Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, küratör Serra Kanyak, serginin ana sponsoru Zen Pırlanta ile eş sponsorları Boyner Grup ve Ülker bir araya geldi. Ayrıntılar: www.rmk-museum.org.tr