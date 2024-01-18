Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:52

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:52

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene sekizincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yıl “Su krizi” temasıyla yarışmanın ödülleri Sabancı Center’da düzenlenen törenle kazananlara takdim edildi.

Ödül töreninde konuşma yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Yarışmamızda bu yılki temamızı şu anda ve gelecekte tüm gezegenin en önemli problemleri arasında görülen ‘Su Krizi’ olarak belirledik. Ne mutlu ki sinemacılar bu meseleyi içselleştirmiş ve çarpıcı işlere imza atmışlar.” dedi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ YEŞİLOĞLU'NUN

Yarışma kapsamında 12 eser finale kalırken birincilik ödülünün sahibi “Düşlerdeki Hayat” filmiyle yönetmen Can Yeşiloğlu’nun oldu. Yeşiloğlu’na ödülünü Güler Sabancı takdim etti. Yarışmanın ikincisi “Sona Doğru” filminin yönetmeni Cihan Yıldırım’a ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan verirken, üçüncü olan “Antroposen” filminin yönetmeni Mehmet Gürü Avcu’ya ödülü yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan tarafından sunuldu. Yarışmanın Mansiyon Ödülü, “Vahşi” filmiyle Sinan Kaldan’a verilirken; Sosyal Etki Ödülü de ikincilik ödülünün de sahibi “Sona Doğru” filmiyle Cihan Yıldırım’ın oldu.

Yarışması’nın birincisine 60 bin TL, ikincisine 40 bin TL, üçüncüsüne 25 bin TL ödül verildi. Sosyal Etki Ödülü de bu yıl ilk kez 25 bin TL ile ödüllendirildi.



Ödül almaya hak kazananlar; 8. Kısa Film Yarışması’nın jürisi film eleştirmeni Alin Taşçıyan, tiyatronun ve önemli yapımların başarılı oyuncuları Salih Bademci ve Tilbe Saran, dünya sinemasından yapımcı ve yönetmen Jamillah Van Der Lust Hulst ile yaratıcı yapımcı, senaryo danışmanı Suzanne Pradel’in değerlendirmeleriyle belirlendi. Yarışmanın Sosyal Etki Jürisi’nde ise Gazeteci Nilay Örnek, Mimar Özgül Öztürk ve Sosyal Girişimci Yasemin Kırkağaçoğlu yer aldı.

