SAHA 8 kentten 12 sanatçı inisiyatifine destek sağlıyor

24 Aralık 2021 Cuma, 04:00

SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu için yapılan açık çağrının sonuçları açıklandı.

Salgın nedeniyle kapsamı genişletilen fon için kriterlere uygun 36 başvurunun değerlendirilmesi sonucu Ankara, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Mardin, Mersin, İstanbul ve İzmir olmak üzere sekiz farklı kent ve dijital mecradan 12 bağımsız sanat inisiyatifine 2022 yılı boyunca kullanmaları için toplam 400 bin TL net kaynak aktarıldı. SAHA Sürdürülebilirlik Fonu’ndan yararlanacak bağımsız inisiyatifler şöyle: A4 Açık Sanat Alanı (Diyarbakır), Altatölye (Ankara), Arazi (Mardin), Çıplak Ayaklar Kumpanyası (İstanbul/Bursa), Darağaç (İzmir), KIRIK (dijital), KOLİ Art Space (İstanbul), Kültürhane (Mersin), Loading (Diyarbakır), m-est.org (dijital), Monitor (İzmir), sub (Çanakkale).

