Salon İKSV'nin 2026 programı açıklandı

Salon İKSV, 2026 ilkbahar ve sonbahar sezonunda alternatif müziğin sevilen ve yeni isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni yıl programı, Londra’nın arka sokaklarından Şikago’nun caz kulüplerine, Kanada indie rock rönesansının kök saldığı sahnelerden Lübnan ve Filistin’e uzanırken güncel sahnenin öne çıkan isimlerini bir araya getiriyor.

Salon’un 2026 takviminde; +1’in katkılarıyla, Londralı post-punk grubu bar italia, Kanada’nın kendine has indie rock ikonu The Dears, R&B’yi Arap ezgileriyle buluşturan Zeyne, İngiliz indie elektronik müzik ikilisi TENDER ve grotesk ve görkemli indie rock grubu The Veils yer alıyor.

Geleneklerine bağlılığını füzyon folk-pop’la aktaran Selin Sümbültepe, Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında mekâna ve ana özgü doğaçlama ritimleriyle Makaya McCraven, müdanasız bir rock & roll ziyafetiyle The Ringo Jets, çöl blues’unun hipnotik melodileriyle Gitkin ve Alman indie rock ve elektronik grubu The Notwist de bu sezon izleyicilerle buluşacak isimler arasında. Programa eklenecek yeni isimler, önümüzdeki dönemde duyurulacak.