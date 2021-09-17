SAMDOB ‘Gala Konser’ günlerine hazırlanıyor
Samsun Devlet Opera ve Balesi, Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde 18 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazartesi saat 20.00’de sanatseverlerle bir araya gelecek.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından hazırlıkları devam eden “Gala Konser” 18 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazartesi saat 20.00’de Samsun Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aydın Gün Sahnesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Konserde; Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Sihirli Flüt”, “Figaro’nun Düğünü”, “Saraydan Kız Kaçırma” ve Giuseppe Verdi’nin “Aida”, “Maskeli Balo”, “Il Trovatore” operalarından bölümlerin yer aldığı konserde Georges Bizet’in “Carmen”, Giacomo Puccini’nin “Madama Buttefly”, Pietro Mascagni’nin “Cavalleria Rusticana” ve Aleksandr Porfiryeviç Borodin’in “Prens Igor” operalarından da bölümler seslendirilecek.
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