SAMDOB ‘Gala Konser’ günlerine hazırlanıyor

17 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından hazırlıkları devam eden “Gala Konser” 18 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazartesi saat 20.00’de Samsun Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aydın Gün Sahnesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserde; Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Sihirli Flüt”, “Figaro’nun Düğünü”, “Saraydan Kız Kaçırma” ve Giuseppe Verdi’nin “Aida”, “Maskeli Balo”, “Il Trovatore” operalarından bölümlerin yer aldığı konserde Georges Bizet’in “Carmen”, Giacomo Puccini’nin “Madama Buttefly”, Pietro Mascagni’nin “Cavalleria Rusticana” ve Aleksandr Porfiryeviç Borodin’in “Prens Igor” operalarından da bölümler seslendirilecek.