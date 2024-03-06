“Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet” belgeseli seyirciyle buluşuyor

Toplumcu gerçekçi edebiyatın en önemli yazarlarından Samim Kocagöz’ün yaşamını anlatan “Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet” adlı belgesel İzmir ve Aydın'da seyirciyle buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:37
“Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet” belgeseli seyirciyle buluşuyor
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Toplumcu gerçekçi edebiyatın önemli isimlerinden biri olan Samim Kocagöz’ün yaşamının anlatıldığı “Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet” belgeseli Anadolu gösterimlerine başladı. Bu kapsamda belgesel, 10 Mart saat 16.00’da Aydın Söke’deki Efes Kültür Merkezi’nde, 11 Mart saat 20.00’de İzmir Sanat KültürPark’ta izleyiciyle buluşacak.

Ödüllü yönetmen Mesut Gengeç’in yönetmenliğini üstlendiği yapım, Kocagöz’ün 1916’da İzmir’de başlayan ve 1993’te İstanbul’da sona eren 77 yıllık yaşam yolculuğunu perdeye aktarıyor.

Önemli isimler bir arada

Çekimleri bir yıl süren ve İstanbul'da prömiyeri yapılan belgeselde Kocagöz’ün aile yaşamı, yazarlık serüveni, yapıtları ve edebiyat dünyasına katkıları ele alınıyor. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Doğan Hızlan, Feridun Andaç, oyuncu Tamer Levent, Kocagöz'ün yeğeni olan eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, oğlu Şükrü Kocagöz ve kendisini tanıyan İzmirli edebiyat çevrelerinin yorumlarına yer verilen belgeselde Kocagöz’ün eserlerinden alıntılar da bulunuyor.

Özellikle edebiyat dünyasına kaynak oluşturacak arşiv niteliği taşıyan belgeselin seslendirmesini Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden oyuncu Tamer Levent yaparken, belgeselin müziklerindeyse Yıldıray Gürgen'in imzası var. Projesinin senaryosunu ise Cansu Yücelen kaleme aldı.


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