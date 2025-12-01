Samsun’da opera akşamı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini’nin “Madama Butterfly” operasını bu akşam saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturacak. Dünya operasının önde gelen eserlerinden olan ve Doğu ile Batı’yı trajik bir aşk hikâyesiyle buluşturan opera, Samsun’da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Operanın, Japon geyşa Butterfly’ın Japonya’ya gelen Amerikan subayı Pinkerton ile evlenmesi ve kocasını mutlu etmek için dinini değiştirmesiyle ailesi tarafından reddedilmesini konu ediniyor. Pinkerton’un ayrılışından sonra Madama Butterfly, sadık yardımcısı Suzuki ile tam 3 yıl boyunca eşinin geri dönüşünü bekler. Pinkerton’un gemisinin üç yıl sonra Nagazaki Limanı’na gelişi, bekleyişin ve aşkın son perdesini açar.