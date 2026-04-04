Samsun’da Tiyatro Günleri sona erdi: Tiyatro tutkunları Atakum'da buluştu

4.04.2026 04:00:00
Cemil Ciğerim
Atakum Belediyesi ve Karadeniz Tiyatrolar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri Ata Sahne Sanat Merkezi’nde son buldu. Çocuk ve yetişkin oyunları büyük ilgi gördü.

Samsun'da Atakum Belediyesi ve Karadeniz Tiyatrolar Birliği işbirliği ile 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla düzenlenen tiyatro günleri sona erdi.

Ata Sahne Sanat Merkezi’nde yapılan etkinliklerde çocuklara yönelik Mutluluğa Giden Son Tren, Anneler Firarda, Renkli Bavullar Ülkesi sunuldu.

Yetişkinler için ise Albayın Karısı, Dedem Korkut, Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu, Renkli Bavullar Ülkesi, Öp Babanın Elini adlı eserler seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Atakum Belediyesi Tiyatro topluluğunun programın son gününde sahnelediği “Öp Babanın Elini” adlı oyunu seyircilerle izledi.

