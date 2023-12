Sanat Güncesi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:51

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:51

Tiyatro





Ankara DT “Son Gece Mahallesi”

"Son Gece Mahallesi"nin Karanlık Dünyasında Suç ve Sır Perdesi Aralanıyor! Ankara'nın sevilen sahne eserlerinden biri olan "Son Gece Mahallesi", Pınar Gürbüzoğlu'nun kaleminden çıkıp, Ç. Umut Tanyolu'nun yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor. 05, 06, 07, 08 ve 09 Aralık tarihlerinde saat 20.00'de Şinasi Sahnesi'nde sahnelenecek olan eser, karanlıkta kalan suçların ve gizemlerin peşine düşen bir hikayeyi anlatıyor. Hikaye, suçun basit bir tanımının ötesine geçiyor. Yasalara ya da ahlaka aykırı davranışların tamamını içine alan geniş bir yelpazede dolaşıyor. Ancak bazı durumlar vardır ki, tarafların anlaşması ya da haberimiz olmadığı sürece bu suçlar gün yüzüne çıkmaz. İşte tam da bu noktada Fuat devreye giriyor. "Son Gece Mahallesi", seyirciyi karanlık bir dünyanın içine çekiyor ve suç ile sırlar arasında gidip gelen bir atmosfer sunuyor. Fuat karakteriyle tanışmak, bu karanlık dünyada neler olup bittiğini de anlamanın anahtarı. Pınar Gürbüzoğlu'nun derinlikli kurgusu ve Ç. Umut Tanyolu'nun yönetmenlik becerisiyle, izleyiciler kendilerini sürükleyici bir dramın içinde bulacaklar. Eğer siz de gizem dolu bir sahne deneyimi yaşamak istiyorsanız, "Son Gece Mahallesi"ne mutlaka göz atmalısınız! Bu olağanüstü hikaye, sizi sürükleyici bir yolculuğa çıkaracak.





Ankara DT “Eski Dünya Efsanesi”

Çisem Erdoğan İmzalı "Eski Dünya Efsanesi" Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde Seyirciyle Buluşuyor! "Eski Dünya Efsanesi", Çisem Erdoğan'ın kaleminden çıkıp İlham Yazar'ın yönetmenliğinde hayat buluyor. 06, 08, ve 09 Aralık tarihlerinde saat 20.00'de Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sahnelenecek olan eser, insanlığın umutla dolu bir çocuğunun tehlikeli bir serüvenini konu alıyor. Eser, eski dünyanın hatırlanmaya değer zamanlarını anlatarak başlıyor. İnsanların özgürce yaşadığı, doğanın özgürce nefes aldığı bir dönemden bahsediyor. Ancak, zamana direnmenin imkansız olduğu bir gerçek. Dünya giderek çöplere dönüşüyor, ancak insanın kalbindeki umut hiç kaybolmuyor. Hikaye, insanlar ve dünya için umut dolu bir çocuğun, geleceği temsil eden bir tohumla tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Zira verimli topraklar yok olmuş, ancak umut her zaman bir yerlerde yeşermeye devam etmiştir. Bu küçük kahraman, inatla ve kararlılıkla arayışını sürdürecektir. "Eski Dünya Efsanesi", sadece insanlığın geçmişine değil, aynı zamanda geleceğine de dokunan etkileyici bir öykü sunuyor. Seyircileri, Çisem Erdoğan'ın derin düşünce dolu metniyle ve İlham Yazar'ın yönetmenlik becerisiyle dokunaklı bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.





Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi “Şifa Niyetine”

"Şifa Niyetine" Gösterisi: Altan Erkekli ve Veysel Diker'in Muazzam İşbirliği! Ankara'nın kültür ve sanatına renk katan Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi, unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Piyano, kontrbas, gitar, çello, ve perküsyon eşliğinde muazzam bir performans sunan "Şifa Niyetine" gösterisi, Altan Erkekli ve Veysel Diker'in sanat dolu dünyasını izleyicilerle buluşturuyor. Altan Erkekli, kendi hayatından önemli anıları seyirciyle paylaşırken, Veysel Diker ise Anadolu türkülerini batı alt yapılı aranje edilmiş bir formda seslendiriyor. Söz ve müziğin muhteşem uyumu, seyirciyi bazen hüzünlendiren bazen de güldüren duygusal bir deneyime davet ediyor. Gösteride kullanılan türküler, PASAJ MÜZİK etiketiyle albüm olarak yayımlandı ve sanatçı Veysel Diker, 2019 Altın Kelebek Müzik Ödülleri'nde aday gösterildi. ŞİFA NİYETİNE, kentleşme sonucu özünden uzaklaşmış bir kitleye öze dönüşü amaçlayan etkileyici bir performans sunuyor. 2017-2018 sanat sezonunda T.C. Kültür Bakanlığı'nın özel tiyatrolara verdiği destek kapsamında devlet yardımı alan gösteri, sanatseverleri unutulmaz bir deneyime davet ediyor. 7 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Ankara Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek olan "Şifa Niyetine" gösterisinde siz de orada olun ve bu muhteşem işbirliğinin tadını çıkarın!





Konser

CSO Ada Ankara/ The Beatles Meets Jazz

The Beatles Meets Jazz: Efsane Şarkılar Yeniden Hayat Buluyor! Mavi Salon'da 08 Aralık Cuma günü saat 20.00'de gerçekleşecek olan "The Beatles Meets Jazz" etkinliği, efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles'ın unutulmaz şarkılarını özgün aranjmanlarla buluşturacak. Genç caz vokalisti Meriç Çalışan ve Rustam Rahmedov caz triosu, dinleyicilere müzik dolu bir gece vaat ediyor. Bu özel gecede sahne alacak sanatçılar şunlar:

Meriç Çalışan (Vokal): Etkileyici sesi ve yorumuyla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Rustam Rahmedov (Piyano): Cazın büyülü dünyasında ustalıkla gezinen piyano performansıyla geceye renk katacak.

Gökhan Över (Kontrbas): Derin tonlu kontrbasıyla ritmi ve melodiyi bir araya getirecek.

Serkan Alagök (Davul): Enerjik davul performansıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Efsane şarkılar, özgün caz yorumlarıyla Mavi Salon'un atmosferinde yeniden hayat bulacak. CSO ADA ANKARA'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu etkinlik, müzik tutkunlarını The Beatles'ın klasikleşmiş eserlerini cazın büyülü dünyasıyla keşfetmeye davet ediyor. Unutulmaz anlar ve sürpriz performanslarla dolu bu geceyi kaçırmayın!





CSO Ada Ankara/ Bir Sazdan, Bir Sözden

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Bir Sazdan, Bir Sözden" Konseri: Klasik Türk Müziği'nin Büyülü Dünyasında Bir Yolculuk. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Bir Sazdan, Bir Sözden" konseriyle şarkıların nağmelerini saz eserlerinin büyülü dünyasıyla buluşturuyor. Bu özel konserde, ses sanatçısı Özgür Ulaş Doğanoğlu, Klasik Türk Müziği'nin nadide örneklerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Etkinlik, CSO ADA ANKARA Mavi Salon'da 7 Aralık 2023 Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Konserde geniş ve seçkin bir repertuar, Reşat Aysu’dan Sadettin Kaynak’a, Göksel Baktagir’den Selahattin Pınar’a uzanan zengin bir müzik kültürünü izleyicilere sunacak. Sanatçıya, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun saz sanatçıları da eşlik edecek. Bu özel gecede, Türk müziğinin derin ve duygusal atmosferinde unutulmaz anlar yaşanacak. Müzik tutkunları, "Bir Sazdan, Bir Sözden" konserinde, Klasik Türk Müziği'nin büyülü atmosferinde keyifli bir yolculuğa çıkacaklar.

CSO Ada Ankara/ Le Trio Joubran

Filistin Barış Elçisi Le Trio Joubran, Ankara’da Müzikseverlerle Buluşuyor! Filistin müziğini dünya sahnesine taşıyan ünlü ud üçlüsü Le Trio Joubran, 9 Aralık Cumartesi akşamı CSO Ada Ankara’da sahne alacak. Kardeşler Samir, Wissam ve Adnan Joubran tarafından kurulan Le Trio Joubran, geleneksel Filistin müziğini ud enstrümanıyla icra ederek büyük bir beğeni topluyor. Dünya basınında övgü dolu yazılarla tanınan Joubran kardeşler, ud ve Arap lavtasının virtüözleri olarak biliniyor. Enstrümanlarını adeta birbirleriyle konuşur gibi çalan kardeşler, müziklerinde Filistin kültürünü ve duygularını yansıtıyor. Ud ve Arap lavtasının büyüleyici sesini, kendi ruhlarının ve bedenlerinin çarpan kalbi olarak ifade eden Le Trio Joubran, Paris Olympia’dan New York Carnegie Hall’a kadar birçok önemli konser salonunda binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleşecek olan bu özel konserde, Filistin barış elçisi Le Trio Joubran, Türk müzikseverleriyle buluşacak. 9 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak konser, unutulmaz melodiler ve etkileyici performanslarıyla dolu bir gece vaat ediyor. Bu muazzam etkinlikte Le Trio Joubran'ın müziğiyle büyülenmeye hazır.

Opera ve Bale





Ankara DOB "Fındıkkıran"



P.I. Tchaikovsky'nin Büyülü Dünyasında "Fındıkkıran"ın Masalsı Dansı!

Ankara Opera Sahnesi, büyük bir heyecanla beklenen "Fındıkkıran" balesini sahnelemeye hazırlanıyor. Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin unutulmaz eseri, Almanya'nın 1850'li yıllarında geçen bir Noel gününe konuk olacak. 1.Perde, Almanya'da bir evin salonunda geçiyor. Nurnberg Belediye Başkanı Herr Stahlabaum'un evinde Noel'i kutlamak üzere toplanan aile ve arkadaşlar, çocukların mutluluğunu paylaşmak için bir araya gelmiştir. Doktor Drosselmeyer'in getirdiği hediye olan fındıkkıracağı oyuncak asker, çocuklar arasında bir paylaşma kavgasına neden olur. Parti sona erer ve Clara odasında amcasının hediyesiyle uyur. 2.Perde, Clara'nın rüyasında geçer. Clara, Fındıkkıran’a saldıran dev farelerle karşı karşıya gelir. Amca Drosselmeyer'in yardımıyla, savaş sona erer ve Fındıkkıran prens olur. Büyülü bir dünyaya geçiş yaparlar ve birbirinden güzel danslar eşliğinde büyülü karlar ülkesinde eğlencenin tadını çıkarırlar. 07 ve 09 Aralık akşamı saat 20.00'de Ankara Opera Sahnesi'nde sahnelenecek bu büyülü bale, izleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Tchaikovsky'nin eşsiz müziği ve muazzam koreografi ile "Fındıkkıran" dansın ve müziğin büyülü dünyasına bir kapı aralayacak. Biletlerinizi şimdiden temin edin, bu masalsı serüvene ortak olun!





Sergi

Galeri Siyah Beyaz / Ankara

Ela Cindoruk ve Yılmaz Aysan'ın "Sensiz Olmaz" Sergisi Galeri Siyah Beyaz'da! Galeri Siyah Beyaz, 2023-2024 sezonunda 40. yılını kutlarken, sanatçı eşleşmelerine ev sahipliği yapıyor. 1-30 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Sensiz Olmaz" isimli sergi, bu özel sezonun bir parçası olarak Ela Cindoruk ve Yılmaz Aysan'ı ağırlayacak. Sanatçı ikilileri, zamanlarını ve mekanlarını paylaşarak birlikte üretme pratiğini sergiliyor. Sergide yer alacak olan Ela Cindoruk ve Yılmaz Aysan, malzeme ve imgeleri birbirlerine dönüştürerek, ortak bir yaşam pratiğini sanatlarına yansıtıyorlar. Nadiren kesişen üretimleri, rastlantısal sonuçlar ve farklı dinamiklerle izleyiciye sunulacak. Ela Cindoruk ve Yılmaz Aysan, 40 yılın sanatçı ikililerinden biri olarak öne çıkıyor. Üç boyutlu kolaj/asamblaj niteliğindeki işlerinde, tel, boya, küp gibi çeşitli malzemeler ve formlar öne çıkıyor. Grafik katmanlı bir dilin hakim olduğu sergi, sanatçıların çok yönlü bir şekilde hayatı paylaşmalarının yanı sıra, ortaklaşmanın ve malzemenin getirdiği hafıza alanını keşfe davet ediyor. Sanatseverler, Cindoruk ve Aysan'ın eserlerini keşfetmek ve sanatın eşsiz bir birleşimini deneyimlemek için bu özel sergiyi ziyaret etmeye davet ediliyor.





Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi/ Ankara

BRHD 53. Yıl Büyük Sergisi

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Cumhuriyet'in sanat ve bilimle bütünleştiği önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. BRHD 53. Yıl Büyük Sergisi, 4-13 Aralık 2022 tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Eren Eyüboğlu Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Türk toplumunun medeniyet serüvenini sanatın gözüyle ele alırken, Cumhuriyet'in marka değerini vurgulayarak toplumun bu değerlere sahip çıkma bilincini canlı tutmayı amaçlıyor. BRHD 53. Yıl Büyük Sergisi, Türk sanatının öncülerinin eserlerine ev sahipliği yapacak. Sergi, BRHD'nin köklü geçmişine atıfta bulunarak çağdaş sanat anlayışını geniş bir perspektifle sunacak. Cumhuriyet'in sanat ve bilimle iç içe geçtiği anları gözler önüne seren etkinlik, Türk sanatının zengin mirasını coşkuyla kutlamayı amaçlıyor. Sanatseverler, Türk toplumunun Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını ve sanatın evrensel etkisini keşfetmeye davet ediliyor. BRHD 53. Yıl Büyük Sergisi, sanatseverlere Türkiye'nin medeniyet yolculuğunu sanatın ve bilimin ışığında deneyimleme fırsatı sunacak. Bu etkinlik, sanatın ve bilimin bir araya geldiği büyüleyici bir sergi deneyimi vadediyor.





Kitap

Zülfü Livaneli / Balıkçı ve Oğlu

Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, “Balıkçı ve Oğlu” adlı eserinde Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor. Usta yazar Livaneli, bu romanında son yılların en can yakıcı dramı olan “göçmenlik” meselesini, balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden ele alıyor. Televizyondan izledikleri haberlerde görmeye alışık oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek, Mustafa ve Mesude’nin evliliğinin tam ortasına düşerek, ilişkilerini derinden etkiliyor ve bambaşka bir boyuta taşıyor. Livaneli’nin eseri, Ege’nin tarihinden günümüze, balık çiftliklerinden ve rant hırsıyla dağlara, kıyılara saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik yıkıma kadar pek çok konuya değiniyor. Aynı zamanda, göçmenlerin bilinmeze doğru çıktıkları yolculuğu, hayatta kalma mücadelelerini ve ölümü; kısacası “deryaya yakın, dünyadan uzak” yaşamlarını mercek altına alıyor. Zülfü Livaneli’nin belki de en şiirsel romanı olan “Balıkçı ve Oğlu”; aile, aşk, ebeveynlik, evlat, kadın dayanışması, dostluk, göç ve doğa gibi temalar üzerine çağdaş bir epope sunuyor. Uzun bir aradan sonra kaleme alınan ve merakla beklenen “Balıkçı ve Oğlu”, Livaneli’nin ustalıkla seçtiği tasvirlerle okuyucunun zihninde canlı bir anlatı oluşturuyor.