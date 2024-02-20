Sanat Güncesi

Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:05

Güncelleme: 20.02.2024 - 12:05

Tiyatro



Ankara DT “Yedi Kadın”



Ankara Devlet Tiyatrosu, seyircileri kişisel keşif yolculuğuna çıkaracak etkileyici bir oyunla Şinasi Sahnesi'nde buluşmaya hazırlanıyor. Barbara Schottenfeld'in kaleme aldığı "Yedi Kadın", Sevgi Sanlı'nın özgün çevirisiyle sahneye taşınıyor. Yedi farklı kadının, birbirini hiç tanımadığı ancak kişisel gelişim kursunda kesişen yolları, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Gwen, Sherry, Alice, Beth, Michelle, Eileen ve Mandy; kendilerini ifade etme arayışı içinde altı haftalık bir sürecin içine girecekler. Toplumda kadın kimliğinin derinliklerine dönüş yaparken, izleyiciler de onların hikâyesinde kendi iç yolculuklarına tanıklık edecekler. Oyunun yönetmenliğini Ebru Aytürk Şayan üstlenirken, oyuncu kadrosunda Banu Manioğlu, Ebru Aytürk Şayan, Nazlı Uğurtaş, İpek Gülbir, Fatoş Ece Koroğlu, Çiçek Üstün ve Lalizer Kemaloğlu yer alıyor. 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 Şubat tarihlerinde, saat 20.00'de, Kişisel keşif yolculuğuna çıkmak isteyen seyirciler, bu etkileyici oyunu kaçırmamak için Şinasi Sahnesi'nde buluşmak üzere davet ediliyor.





Ankara DT “Vatan Yahut Namık Kemal”

Ankara Devlet Tiyatrosu, seyircileri tarihin derinliklerine götürecek etkileyici bir oyunla Oda Tiyatrosu'nda buluşturuyor. Ergun Sav'ın kaleminden çıkan "Vatan Yahut Namık Kemal", Faruk Günuğur'un yönetmenliğinde seyircilerle buluşacak. Büyük vatan şairi Namık Kemal'in hayatını, vatan ve hürriyet aşkını ve tiyatro anlayışını konu alan bu oyun, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Namık Kemal'in kişiliği ve idealleri, sahne üzerinde can bulurken, seyirciler tarihi bir yolculuğa çıkmaya davet ediliyorlar. Oyun Oda Tiyatrosu'nda, 20, 21, 22, 23 ve 24 Şubat tarihlerinde, saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor.





Diyarbakır DT “Yüzleşme”

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, izleyicileri derinden etkileyecek ve düşündürecek bir oyunla sahne alıyor. Graham Farrow'un kaleme aldığı "Yüzleşme", Sevda Deniz Karali'nin çevirisiyle Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak. Oyun, bireylerin medya ve toplumsal gerçeklikle olan çatışmalarını dramatik bir şekilde sahneye taşıyor. Modern toplumun karmaşıklıklarını ve bireylerin bu yapı içindeki konumlarını ele alarak, medyanın gücünü ve toplumsal ilişkilerin dönüşümünü sorguluyor. Karakterlerin kişisel trajedileri ve toplum içindeki yerleri üzerinden, bireyin toplumsal yapı içindeki mücadelesi ve gerçeklik algısını dramatik bir dille anlatıyor. Oyunda Jason Carroway rolünde Erhan Adsay ve Evelyn Ayles rolünde Gizem Dilimen sahne alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Can Ali Çalışandemir bulunuyor. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, izleyicileri "Yüzleşme" adlı oyunla derin bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Toplumsal gerçeklik ve bireyin iç dünyası arasındaki çatışmayı keşfetmek isteyen herkesi, 21 Şubat Çarşamba günü, saat 20.00'de Oda Tiyatrosu'na bekliyor.





Kayseri DT “Ramses”

Kayseri Devlet Tiyatrosu, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunmak için hazırlanan etkileyici bir oyunla sahne alıyor. Sébastien Thiéry'nin kaleme aldığı "Ramses", Ebru Kara'nın çevirisiyle sahnelenecek ve Nehir Demirel'in yönetmenliğinde seyirciyle buluşacak. Jean ve Elisabeth, Mısır gezisinden dönen kızları ve damatları Benedicte ve Matthieu'yu karşılamaya hazırlanıyorlar. Ancak beklenenin aksine Matthieu tek başına geliyor ve karısının nerede olduğunu açıklayamıyor. Tuhaf davranışlarıyla dikkat çeken Matthieu, ailenin bir anda çöktüğü bu olayın ardındaki sırları ortaya çıkarmaya çalışırken, gerçeklerle yalanlar arasında gidip gelirken izleyiciler de büyük bir gizemin içine çekiliyorlar. Baba, tekerlekli sandalyede olmasına rağmen sisteme karşı direnmeye çalışırken, ailenin sırları ve ilişkileri de gün yüzüne çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Jean'i Burak Poyraz, Elisabeth'i Rabia Tutal Öksüz, Benedicte'i Başak Atalay ve Matthieu'yu ise Oğuzhan Dağlar canlandırıyor. Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi, izleyicileri sürükleyici bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Aile sırları ve ilişkilerinin karanlık dünyasında kaybolmak isteyen herkesi, 22-24 Şubat tarihlerinde saat 20.00'de tiyatroya bekliyor.





Opera ve Bale





Ankara DOB MDT “Payidar”

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun repertuvarına katılan Payidar, 24 Şubat 2024'te, saat 20.00'de seyircilerle buluşuyor. Bu özel performansta, A. Vivaldi ve J.S. Bach'ın müzikleri eşliğinde Bürge Kayacan'ın koreografisiyle sahnelenen eser, Eros ve Thanatos arasındaki ilişkiyi sadece bir galip gelme çabası olarak değil, yeni bir denge arayışı olarak ele alıyor. İki zıt dürtünün arasındaki mücadeleye farklı bir boyut kazandırarak, insanın yaşamındaki temel çatışmaları dans aracılığıyla izleyicilere aktarıyor. Sahne tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımını Bülent Arslan ile Barış Karataş'ın üstlendiği bu özel gösteriyi kaçırmayın. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun muhteşem performansıyla Eros ve Thanatos'un mücadelesini keşfetmek için biletlerinizi şimdiden temin edin!





Konser





CSO Ada Ankara / Musa Göçmen “The Funniest Maestro”

CSO Ana Salon, eğlenceli bir akşam için seyircileri Musa Göçmen'in özel performansıyla buluşturuyor. "The Funniest Maestro" adlı bu senfonik stand-up konseri, tüm aile bireylerine unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor. Musa Göçmen'in sunduğu bu özel performansta, senfonik müziğin eğlenceli ve komik yönleriyle tanışacak, unutulmaz bir akşam geçireceksiniz. Göçmen'in benzersiz tarzı ve esprili sunumuyla dolu bu etkinlik, yüzünüzde bir gülümsemeyle evinize dönmenizi sağlayacak. Siz de eğlenceli bir müzikal deneyim yaşamak isteyenleri, 21 Şubat Çarşamba günü, saat 20.00'de CSO Ana Salon'a davet ediyoruz. Bu özel konserle, müziğin ve komedinin harika dünyasına adım atın!





CSO Ada Ankara / Orkestra Akademi Başkent

Orkestra Akademik Başkent, CSO Ada Ankara Mavi Salon'un samimi atmosferinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Usta obua solisti Ulaş Yurtoğlu'na ve çok yönlü sanatçı Kamerhan Turan'a eşlik edecek olan orkestra, unutulmaz bir müzik deneyimi sunmayı amaçlıyor. Devlet Operası'nın ve ülkemizin en kıymetli sanatçılarından biri olan obua solisti Ulaş Yurtoğlu, Vaughan-Williams'ın savaş gölgesinde bestelediği destansı obua konçertosunu seslendirecek. Aynı zamanda eğitimci kimliğiyle de tanınan Yurtoğlu'nun performansı, izleyicilere müzikal bir ziyafet yaşatacak. Kamerhan Turan ise Beethoven'in ünlü ikinci piyano konçertosunun yaylı orkestra versiyonuyla sahnede olacak. Hem eğitimci kimliği hem de çok yönlü konserleri ve kayıtlarıyla bilinen Turan, muhteşem performansıyla izleyicileri büyüleyecek. Müzikseverler, 21 Şubat Çarşamba günü, saat 20.00'de, CSO Ada Ankara Mavi Salon'a gelerek Orkestra Akademik Başkent'in unutulmaz konserini dinlemek için sabırsızlanıyor. Bu özel geceyi kaçırmamak için şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın!





Sergi





Galeri Soyut /Ankara

Nurettin Akkaya “Ritüel”

Sanatın Ritmi: Nurettin Akkaya'nın "Ritüel" Sergisi



Gallery Soyut, sanatseverleri heyecanlandıracak bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Nurettin Akkaya'nın "Ritüel" adlı kişisel resim sergisi, 5 Mart 2024 tarihine kadar A Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Yaşamın önemli bir bileşeni olan müziğin, özellikle ritüel bağlamında sahip olduğu etkileyici gücü gözler önüne seren Akkaya, resimlerinde renklerin, lekelerin, beneklerin ve dokuların oluşturduğu bir senfoniyle izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Yağlıboya tekniğinin olanaklarını ustalıkla kullanarak müziğin büyüsünü tuvaline taşıyan sanatçı, modern insanın iç dünyasını zamanlar ötesine taşıyan bir yolculuğa çıkarıyor. Nurettin Akkaya, 1970 yılında Çorum'da doğdu. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanat hayatına hızla adım atan Akkaya, Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Sanat yaşamı boyunca 26 kişisel sergi ve birçok karma sergide eserleriyle yer alan sanatçının eserleri çeşitli koleksiyonlarda yer almaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği ve insanın kendine yabancılaştığı bir dönemde, Akkaya'nın resimleri izleyicilere iç dünyalarında bir yolculuk sunuyor. Sanatçı, UPSD ve BRHD üyesi olup, Samsun'da resim öğretmeni olarak çalışmakta ve özel atölyesinde üretimlerine devam etmektedir. 5 Mart tarihine kadar Gallery Soyut'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Nurettin Akkaya'nın "Ritüel" sergisi, sanat tutkunlarını unutulmaz bir deneyime davet ediyor.





Artapolis Sanat Galerisi/Ankara

Özgür Soğancı “Simple Past Tense/Mâzi”

Artapolis Galeri, sanatseverleri Özgür Soğancı'nın yeni solo sergisi "Simple Past Tense / Mâzi" ile buluşturuyor. Sergi, 06 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



Sanatçı Soğancı, 1974 yılında Ankara'da doğdu ve sanat eğitimine Ethem Aydın'dan aldığı ilk resim dersleriyle başladı. Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra resim öğretmeni olarak çeşitli kademelerde ve illerde çalıştı. Ardından, Milli Eğitim Bakanlığı lisansüstü eğitim bursunu kazanarak yüksek lisans ve doktorasını Arizona Eyalet Üniversitesi'nde tamamladı. Yurtdışında bulunduğu süre boyunca çalışmalarını genellikle defter formatında sürdüren Soğancı, 33. DYO Resim Yarışması'nda pentür dalında ödüle değer görüldü. Halen Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. "Simple Past Tense / Mâzi" sergisinde, Soğancı'nın çağdaş sanat anlayışı ve farklı tekniklerle yarattığı eserler sanatseverlerle buluşacak. Sergi, sanatçının kişisel ve sanatsal evrimini izleyicilere yansıtarak, geçmişle bugün arasında kurulan bağları keşfetme fırsatı sunacak. Sergi, sanatın evrensel dilini ve sanatçının derinlikli bakışını görmek isteyen herkesi 06 Mart tarihine kadar Artapolis Galerisi'ne davet ediyor.





Valör Sanat Galerisi /Ankara

Ayfer Altuntaş“Gidebildiğin Kadar Sensin”

Valör Sanat Galerisi, sanatseverleri Ayfer Altuntaş'ın yeni resim sergisi "Gidebildiğin Kadar Sensin" ile buluşturuyor. Sergi, 29 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. İlkokul yıllarında çevresindeki duvarlara ve yerlere resimler çizerek başlayan Ayfer Altuntaş, okulda kendisini en iyi çizerek ifade eden ve "hiperaktif çocuk" olarak değerlendirilen bir sanatçı olarak tanımlanıyor. Yaşamın toplumsal gerçekliklerini renklerle birleştiren Altuntaş, resim eğitimine ortaöğretim yıllarında başlamış ve 30 yıldır resim yapmaktadır. Altuntaş'ın figüratif ve sürrealist tarzıyla bilinen çalışmaları, genellikle kadın figürlerini ve renkleri kullanarak bir anlatı oluşturur. Ankara'da 20 yıldır resim atölyesi işleten sanatçı, hem çocuklara hem de yetişkinlere resim dersleri vermektedir. Sergide, kadınlara valizlerle eşlik ettiren Altuntaş, "gitmeleri" anlatmayı tercih etmiştir. Sergideki eserler, insanın hayat boyu süregelen yolculuğunu ve değişen yaşam durumlarını renkli bir dille anlatırken, kediler ise umut ve gelecek beklentilerini sembolize etmektedir. Sanatseverleri, Ayfer Altuntaş'ın özgün ve etkileyici eserlerini keşfetmeye davet eden Valör Sanat Galerisi, "Gidebildiğin Kadar Sensin" sergisini ziyaret etmek isteyen herkesi bekliyor.





Cumhuriyet Kültür Merkezi

Serap Etike "Duyumsama"

Sanat dünyasının saygın isimlerinden Serap Etike'nin benzersiz eserlerinin yer aldığı "Duyumsama" adlı resim sergisi, sanat tutkunlarını 1 Mart 2024 tarihine kadar Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde ağırlayacak. Sergi, sanatseverlere sanatın evrensel dilinde unutulmaz bir yolculuk öngörüyor. Etike'nin eserlerindeki zenginlik, sanatın evrenselliğini ve insanı etkileyebilme gücünü yansıtıyor. Sergide yer alan eserler, soyutlamacı, sembolist ve anlatımcı özellikler taşıyor. Sanatçı, eserlerinde sadece estetik bir bakış açısı sunmanın ötesine geçerek insanı derinden etkileyen, onu düşünmeye sevk eden bir derinlik sunuyor. Teknolojinin giderek artan etkisiyle birlikte, sanatın insanı insan yapan özüne dönüşünün önemini vurgulayan sanatçı, eserlerinin bu doğrultuda bir yol gösterici olacağına inanıyor. Etike, izleyiciyle duygusal ve düşünsel deneyimini paylaşıyor. "Duyumsama" sergisi, sanatseverlere sadece bir sergi değil, aynı zamanda sanatın insanlık üzerindeki etkileyici gücünü keşfetme fırsatı sunuyor. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde 1 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek olan sergi, sanat dolu bir deneyim yaşamak isteyen herkesi bekliyor. Bu benzersiz sergi, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.





Kitap





"Tuvalin Ardındaki Tarih" - Celal Binzet

Araştırmacı, yazar ve ressam Celal Binzet'in kalemiyle şekillenen "Tuvalin Ardındaki Tarih", sanatseverlere üstün sanatçıların eserlerinin derinliklerinde bir yolculuk vaat ediyor. Kitap, resimlerin tuval üzerine yansıyan yüzeyinin ötesine geçerek, onların yaratıldığı dönemlerdeki toplumsal ve bireysel olayları, duyguları ve öyküleri anlatıyor. Binzet, ustalıkla her bir resmin arkasındaki hikâyeleri ortaya koyuyor ve okuyucularını ressamların dünyasına davet ediyor. Ünlü eserlerin yaratılış süreçlerini aydınlatırken, neden ve nasıl yapıldıklarına dair merak edilen soruların cevaplarını da sunuyor. Kitap, bir sanat müzesinde gezintiye çıkmış gibi hissettiren donanımlı bir rehber gibi işlev görerek, sanatseverlerin eserlerin ardındaki derinliklere ulaşmalarını sağlıyor. Celal Binzet'in kıvrak kaleminden dökülen yazınsal üslubuyla "Tuvalin Ardındaki Tarih", sanat tarihine ilgi duyan herkes için essiz bir kaynak niteliği taşıyor. Sanatseverlerin merakını ve ilgisini cezbeden bu eser, ünlü ressamların ve yapıtlarının gizemli dünyasına dalmak isteyenleri bekliyor.