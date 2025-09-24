'Sanat Güneşi' Zeki Müren ölümünün 29'uncu yılında mezarı başında anıldı

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 29'uncu yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) ve Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlayan Türkiye'nin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, vefatının 29'uncu yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi, TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından hazırlanan törenle Emir Sultan Mezanlığı'ndaki kabri başında sevenleri tarafından dualarla anıldı. Törene Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın, TSKMEV Bursa Temsilcisi Emekli Albay Levend Üzüm, TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka, Zeki Müren'in yakınları, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Güney Özkılınç, "Rahmet, minnet ve özlemle anmak için burada toplandık. Zeki Müren sadece eşsiz sesi, unutulmaz besteleriyle değil, sanatındaki zarafeti, sahnedeki duruşu, hoşgörüsü ve nezaketiyle de gönüllerimize taht kuran bir sanatçıdır. Onun adı Türk Sanat Müziği'yle özdeşleşmiş, ışığı ve sesi kuşaklar boyunca yol gösterici olmuştur. Sanatçımız hayatı boyunca olduğu gibi vefatından sonra da bizlere örnek olmuştur" dedi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise, "29 yıl sonra sevgiyle hiçbir zorunluluk olmadan bu kadar insanın buraya gelip ruhuna dualar etmesi çok kıymetli. Zeki Müren'in de neler yaptığının da iyi bir özetidir. Onu sanatıyla tanıdık. Ancak bize bıraktığı mirasıyla 4 bin 400 öğrenciye umut oldu. Bugün hem sanatıyla hem güzel kalbiyle onu anıyoruz. Gani gani Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Kabri başındaki anmanın ardından Emir Sultan Camii'nde mevlit okutulurken, 2024 yılında ziyarete açılan ve Zeki Müren'in sanat hayatını, kişisel eşyalarını ve hatıralarını yansıtan 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' sergisi, Bursa Kent Müzesi'nde halkın ziyaretine açıldı. Daha sonra saat 20.30’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle sanatçının sevilen eserleri, Türk Sanat Müziği'nin değerli yorumcuları Melihat Gülses, Yıldırım Bekçi ve Zeki Müren GSL öğrencileri tarafından seslendirilecek