Sanat ve mimariyi birleştiren fuar: ARTNOUVA, mekân ve eseri buluşturuyor

Atis Fuarcılık, sanat ve mimariyi aynı çatı altında buluşturan ARTNOUVA 2. Sanat Fuarı ile Ankara’ya yeni bir sanat deneyimi kazandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen fuar, bu yıl 22–26 Ekim 2025 tarihleri arasında ATO Congresium’da sanatseverlerle yeniden buluşacak. Adını 20. yüzyılın başlarında tüm dünyada etkisini gösteren “Yeni Sanat Akımı”ndan (Art Nouveau) alan ARTNOUVA, sanat galerilerinden mimari çalışmalara, üniversitelerden özel projelere uzanan geniş bir katılımcı yelpazesiyle ziyaretçilere zengin bir atmosfer sunuyor. Fuar, bu yıl 100’e yakın katılımcıyla 20’den fazla ülkeden sanatçının binlerce eserini sanatseverlerle buluşturacak.

ÇOK BOYUTLU DENEYİM

ARTNOUVA, yalnızca eserleri sergilemekle kalmıyor; söyleşiler, paneller, konserler, konferanslar, workshoplar ve projeler aracılığıyla katılımcılara çok boyutlu bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Bu yıl 20’den fazla panel, ‘arttalks’ başlığı altında izleyicilerle buluşacak. Etkinlik programı kapsamında Eylem Kaftan yönetmenliğinde, Burhan Doğançay üzerine hazırlanan bir belgesel gösterimi de gerçekleştirilecek. ARTNOUVA, bu yıl da TMMOB Mimarlar Odası, Serbest İçmimarlar Derneği, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) ve Tüm Sanat Galerileri Derneği (TÜSGAD) gibi meslek örgütlerinin destekleriyle yaşama geçiriliyor. Fuara giriş biletleri, internet sitesinden veya fuar gişesinden alınabilecek. Fuara giriş için tam bilet fiyatı 300, öğrenci bileti ise 150 lira olarak açıklandı.