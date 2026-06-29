Sanatçı Fazıl Say, Üsküdar'ın 'Klasik Pazar' konserlerinde müzikseverlerle buluştu

Üsküdar Belediyesinin hayata geçirdiği "Klasik Pazar" konserleri, üçüncü sezonuna piyanist ve besteci Fazıl Say konseriyle başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nevmekan Sahil'de düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Uluslararası alanda Türkiye'nin önemli sanat temsilcilerinden biri olarak gösterilen sanatçı, konserde kendi bestelerinden oluşan özel bir seçkiyi yorumladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Klasik Pazar konserlerinin üçüncü yılına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dedetaş, projenin klasik müziği daha erişilebilir hale getirme hedefiyle hayata geçirildiğine işaret ederek, "Sanatın herkes için erişilebilir olduğuna inanıyoruz. Her yaştan vatandaşın kültür ve sanat etkinliklerine herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaşabilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk kez 2024 yılında "Sandalyeni Kap Gel" konseptiyle başlatılan Klasik Pazar konserleri, klasik müziği konser salonlarının dışına taşıyarak açık havada ücretsiz etkinliklerle sanatseverleri buluşturdu.

Etkinlik kapsamında bugüne kadar Cihat Aşkın, Serhan Bali, Murat Cem Orhan, Yalçın Tura, Teyfik Rodos, Erdem Sökmen ve Hasan Meten sahne aldı.