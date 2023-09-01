Sanatın büyülü buluşması: 27. İstanbul Tiyatro Festivali ekimde!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 19:15

Güncelleme: 01.09.2023 - 19:15

Sinema ve tiyatro sanatının buluştuğu 27. İstanbul Tiyatro Festivali, heyecanla beklenen açılışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu yıl 25 Ekim'de perdelerini açacak olan festival, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.

İKSV tarafından yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Türkiye'den 11, Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa, Gürcistan, İrlanda, İsrail ve Yunanistan'dan 9 olmak üzere toplamda 20 tiyatro, performans ve dans gösterisi sahnelenecek.

Festivalde, Türk tiyatrosunun genç kuşak yazarları, yönetmenleri ve oyuncuları ile özgün ve yeni metinlerin ön plana çıkacağı özel gösterilere yer verilecek. Ercan Kesal, Nesrin Kazankaya, Bülent Emin Yarar, Çiçek Dilligil, Okan Bayülgen, Deniz Türkali ve Meral Çetinkaya gibi usta oyuncular da sahnede izleyicilerle buluşacak.

15 FARKLI MEKAN SANATLA DOLMAYI BEKLİYOR...

İstanbul Tiyatro Festivali, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Büyük Zarifi Apartmanı, Caddebostan Kültür Merkezi, DasDas, Fişekhane, Galatasaray Lisesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Hope Alkazar, İş Kuleleri Salonu, Metro Han, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Saint Benoit Fransız Lisesi, Süreyya Operası ve Zorlu PSM gibi 15 farklı mekanda gerçekleşecek.

PERDELER CAFE MÜLLER İLE AÇILACAK

Festivalin açılışında ise sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinden Pina Bausch'un ölümsüz başyapıtı "Café Müller" sahnelenecek. Pina Bausch, dans tiyatrosunun öncülerinden biri olarak kabul edilir ve bu eseri ile modern dansın dönüm noktalarından birini oluşturdu.

"Café Müller" izleyicilere, aşk, yalnızlık ve insan duygularının karmaşıklığını anlatan etkileyici bir dans performansı sunacak. Sanatçının izleyicileri derinden etkileyen bu başyapıtı, İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışında sahne alarak büyüleyici bir deneyim sunacak.

FESTİVAL PROGRAMI

Café Müller

25 Ekim 2023 21:00 - Zorlu Psm Turkcell Sahnesi

Flu Lysistrata

27 Ekim 2023 20:00 - Alan Kadıköy

Büyük Patlama

28 Ekim 2023 13:00 - Caddebostan Kültür Merkezi

Geçen Yaz Birdenbire

30 Ekim 2023 20:00 - Caddebostan Kültür Merkezi

Büyük Zarifi Apartmanı

1 Kasım 2023 17:00 - Büyük Zarifi Apartmanı

Çirkin

2 Kasım 2023 20:00 - Hope Alkazar

Annemden Kalan Gül Ağaci Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı

3 Kasım 2023 20:00 - Metro Han

Ayazmanın Yılanı

4 Kasım 2023 20:00 - Atlas 1948

Sen Hamlet Değilsin

7 Kasım 2023 20:00 - Alan Kadıköy

Düğün

7 Kasım 2023 20:00 - Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Birileri | Velda, Kerim, İpek

9 Kasım 2023 20:00 - Alan Kadıköy

Hamiyet

10 Kasım 2023 20:00 - Fişekhane

Çifte Cinayet

14 Kasım 2023 20:00 - Zorlu Psm Turkcell Sahnesi

Terörizm

15 Kasım 2023 20:00 - Caddebostan Kültür Merkezi

Bankta

17 Kasım 2023 20:00 - Süreyya Operası

Baklava Cumhuriyeti

17 Kasım 2023 20:00 - Dasdas

Kabuk

18 Kasım 2023 15:00 - Alan Kadıköy

Kız Kardeşler

21 Kasım 2023 20:00 - Zorlu Psm Turkcell Platinum Sahnesi

Ustalık Sınıfı

23 Kasım 2023 20:00 - İş Kuleleri Salonu

İstanbul Mon Amour | Beyoğlu

25 Kasım 2023 11:00 - Notre Dame De Sion, Galatasaray Ve Saint Benoît Fransız Liseleri