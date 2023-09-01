Sanatın büyülü buluşması: 27. İstanbul Tiyatro Festivali ekimde!
İstanbul'un sanat ve kültür sahnesinin en gözde etkinliklerinden biri olan 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapıları aralıyor. Pina Bausch'un unutulmaz eseri "Café Müller" ile başlayacak olan festival, yerel ve uluslararası tiyatro dünyasının yıldızlarını ağırlayarak sahnede büyülü anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
Sinema ve tiyatro sanatının buluştuğu 27. İstanbul Tiyatro Festivali, heyecanla beklenen açılışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu yıl 25 Ekim'de perdelerini açacak olan festival, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
İKSV tarafından yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Türkiye'den 11, Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa, Gürcistan, İrlanda, İsrail ve Yunanistan'dan 9 olmak üzere toplamda 20 tiyatro, performans ve dans gösterisi sahnelenecek.
Festivalde, Türk tiyatrosunun genç kuşak yazarları, yönetmenleri ve oyuncuları ile özgün ve yeni metinlerin ön plana çıkacağı özel gösterilere yer verilecek. Ercan Kesal, Nesrin Kazankaya, Bülent Emin Yarar, Çiçek Dilligil, Okan Bayülgen, Deniz Türkali ve Meral Çetinkaya gibi usta oyuncular da sahnede izleyicilerle buluşacak.
15 FARKLI MEKAN SANATLA DOLMAYI BEKLİYOR...
İstanbul Tiyatro Festivali, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Büyük Zarifi Apartmanı, Caddebostan Kültür Merkezi, DasDas, Fişekhane, Galatasaray Lisesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Hope Alkazar, İş Kuleleri Salonu, Metro Han, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Saint Benoit Fransız Lisesi, Süreyya Operası ve Zorlu PSM gibi 15 farklı mekanda gerçekleşecek.
PERDELER CAFE MÜLLER İLE AÇILACAK
Festivalin açılışında ise sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinden Pina Bausch'un ölümsüz başyapıtı "Café Müller" sahnelenecek. Pina Bausch, dans tiyatrosunun öncülerinden biri olarak kabul edilir ve bu eseri ile modern dansın dönüm noktalarından birini oluşturdu.
"Café Müller" izleyicilere, aşk, yalnızlık ve insan duygularının karmaşıklığını anlatan etkileyici bir dans performansı sunacak. Sanatçının izleyicileri derinden etkileyen bu başyapıtı, İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışında sahne alarak büyüleyici bir deneyim sunacak.
FESTİVAL PROGRAMI
Café Müller
25 Ekim 2023 21:00 - Zorlu Psm Turkcell Sahnesi
Flu Lysistrata
27 Ekim 2023 20:00 - Alan Kadıköy
Büyük Patlama
28 Ekim 2023 13:00 - Caddebostan Kültür Merkezi
Geçen Yaz Birdenbire
30 Ekim 2023 20:00 - Caddebostan Kültür Merkezi
Büyük Zarifi Apartmanı
1 Kasım 2023 17:00 - Büyük Zarifi Apartmanı
Çirkin
2 Kasım 2023 20:00 - Hope Alkazar
Annemden Kalan Gül Ağaci Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı
3 Kasım 2023 20:00 - Metro Han
Ayazmanın Yılanı
4 Kasım 2023 20:00 - Atlas 1948
Sen Hamlet Değilsin
7 Kasım 2023 20:00 - Alan Kadıköy
Düğün
7 Kasım 2023 20:00 - Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Birileri | Velda, Kerim, İpek
9 Kasım 2023 20:00 - Alan Kadıköy
Hamiyet
10 Kasım 2023 20:00 - Fişekhane
Çifte Cinayet
14 Kasım 2023 20:00 - Zorlu Psm Turkcell Sahnesi
Terörizm
15 Kasım 2023 20:00 - Caddebostan Kültür Merkezi
Bankta
17 Kasım 2023 20:00 - Süreyya Operası
Baklava Cumhuriyeti
17 Kasım 2023 20:00 - Dasdas
Kabuk
18 Kasım 2023 15:00 - Alan Kadıköy
Kız Kardeşler
21 Kasım 2023 20:00 - Zorlu Psm Turkcell Platinum Sahnesi
Ustalık Sınıfı
23 Kasım 2023 20:00 - İş Kuleleri Salonu
İstanbul Mon Amour | Beyoğlu
25 Kasım 2023 11:00 - Notre Dame De Sion, Galatasaray Ve Saint Benoît Fransız Liseleri
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