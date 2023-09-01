60. Antalya Altın Portakal'da sinemanın yıldızları parlıyor: İşte projeler!
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 60. yıl dönümü heyecanı başladı... Bu yıl 10. kez gerçekleşecek olan Antalya Film Forum, uzun metrajlı kurmaca ve belgesel projelere destek sağlayarak sinema sanatının geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. İşte bu heyecan verici gelişmeler ve kazanan projelerin ayrıntıları.
Antalya Altın Portakal Film Festivali, 60. yılını kutlarken, festivalin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu olan Antalya Film Forum'un ilk projeleri açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, festival 7-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu kapsamda, 10'uncusu düzenlenecek Antalya Film Forum ise 8-10 Ekim tarihlerinde fiziki olarak, 10-12 Ekim tarihlerinde ise çevrim içi olarak gerçekleşecek.
Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work-in-Progress platformlarına yapılan 21 başvuru, seçici kurul tarafından değerlendirildi. Projeler arasından "Döngü", "Güzel bir gece", "Karanlıkta ıslık çalanlar", "Sahibinden rahmet", "Suyun yüzü" adlı projeler Antalya Film Forum'da yer alacak.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULMAYI BEKLİYOR...
Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu'nda bir proje 100 bin liralık ödülün sahibi olacak ve ana jüri tarafından seçilecek bir proje 50 bin lira değerindeki Jüri Özel Ödülü'nü kazanacak. Ayrıca, bu yıl ilk kez Netflix tarafından 150 bin lira değerinde Netflix Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu Ödülü verilecek.
Belgesel kategorisinde de 5 proje yarışacak ve bir projeye ana jüri tarafından 100 bin lira değerinde ödül verilecek. Aynı zamanda GeniusPark Renk Düzenleme, Başka Sinema Dağıtım ile Documentary Association of Europe (DAE) Teşvik ödülleri de sahiplerini bulacak.
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