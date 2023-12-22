Sanatseverleri buluşturan özel sergi: 'Sandığımda Gelecek Var'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:04

Güncelleme: 22.12.2023 - 11:04

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Seher Ayral'ın ortak yürüttüğü "Sandığımda Gelecek Var" projesinin açılış sergisi, 29 Aralık'a dek Etnografya Müzesi'nde sizleri bekliyor. Seher Ayral, 1947 yılında Malatya'nın topraklarından hayata merhaba dedi. Yedi kız kardeşin ortancası olarak büyüdü ve sanata olan ilgisi, onu Malatya Kız Sanat Enstitüsü'ne yönlendirdi. 1962 yılında bu okuldan, ardından da 1965 yılında Malatya Kız Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Bu dönemde edindiği eğitim, onun hayatının dönüm noktalarından biriydi. 1971 yılında evlilikle birlikte Ankara'ya taşındı ve öğretmenlik kariyerine bu kentte devam etti. 1982 yılında Eğitim Fakültesi'nden lisans eğitimini tamamlayarak, eğitim dünyasındaki deneyimini zenginleştirdi. 1987 yılında emekli olmasına rağmen, Seher Ayral'ın sanata olan bağlılığı hiç azalmadı. Samanlılar ailesine mensup olması, geleneksel el sanatlarıyla tanışmasını sağladı. Baba evinde, aile geleneğini devam ettiren ve kendi köklerine sahip çıkan Ayral, çocukluk hayalinin peşinden gitmeye karar verdi. Geleneksel el sanatlarına duyduğu ilgiyi, kendi özgün tasarımlarıyla birleştirerek Galeri El Sanatları'nı 1989 yılında kurdu. "Zamansız Sanatla Dünyaya Açılan Kapı" mottosu altında, sanat ve el emeğiyle örülü eserleriyle tanındı. Ayral, öğretmenlik yaptığı köy ilkokullarında gözlemler yaparak, geleneksel el sanatları alanında özgün bir koleksiyon oluşturma yolunda adımlar attı. Eğitim ve öğretimle geçen yıllarda, öğrencilerine sadece ders vermekle kalmadı; onları sanatla, el emeğiyle buluşturdu. Galeri El Sanatları, zamanla Türkiye'nin en saygın geleneksel el sanatları üretim merkezlerinden birine dönüştü. Seher Ayral'ın öncülüğünde, öğrencileri ülkenin farklı bölgelerinde sanatlarını icra etmeye devam etti. Atölyesinin başarıyla sürdürülen çalışmaları, Kahramanmaraş'ta da aynı ünvanla şube açılmasına vesile oldu.

'2 bin 500 eser'

Ayral'ın koleksiyonu, 2 bin 500'den fazla eseri kapsayan benzersiz bir içeriğe sahiptir. Tek tasarım ve butik üretim antika eserler, antikadan günümüze uyarlanmış modern eserlerle bir araya gelerek kültürel bir miras oluşturmuştur. Emekli öğretmen Seher Ayral, şimdi "Sandığımda Gelecek Var" projesiyle sanatseverleri Etnografya Müzesi'nde ağırlıyor. 29 Aralık'a kadar devam edecek sergide, Seher Ayral'ın sanatla dolu ömrüne tanıklık edebilir, geleneksel el sanatlarının izinde keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu özel sergide, Seher Ayral'ın yaşam öyküsü, sanat ve öğretmenlik tutkusunu bir araya getirerek izleyicilere ilham oluyor.