Sanatta bu hafta

20 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

MİTOLOJİK HİKÂYELER ÇEVRİMİÇİ

İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Paribu’nun gösteri sponsorluğunda sahnelenen, İKSV Alt Kat ve Anuşka’nın Atölyesi’nin ortaklaşa ürettiği kuklalı çocuk gösterisi “Mitolojik Hikâyeler”, çevrimiçi olarak izleyici karşısında. Toplam altı bölümden oluşan gösteri, İKSV YouTube kanalında yayımlanmaya başladı. Her perşembe yeni bölümü paylaşılacak.

Ani Haddeler’in tasarlayıp yazdığı “Mitolojik Hikâyeler”in her bölümünde ayrı bir mit anlatılıyor. Coğrafyamızda geçen çeşitli efsaneleri, tahta kuklalar ve ana karakter Afrodit’in anlatımıyla izleyiciyle buluşan gösteride, sahnelenen altı farklı hikâyenin her bir bölümünde ekibe bir de konuk sanatçı katılıyor.

Hikâyelerde, Demet Evgar ile Pandora’nın Kutusu açılıyor; KeKeÇa’nın canlandırdığı Truva Atı ile Truva şehri fethediliyor; Gülinler ile Ariyana’nın yün yumağı yol gösteriyor; Gökçe Gürçay (ÇeÇe) ile Midas’ın altınları her yeri kaplıyor; Odysseus, Serkan Keskin’in tek gözlü devi ile karşılaşıyor; Tuluğ Tırpan ile Zeus, Hades ve Poseidon, yeryüzü, yeraltı ve denizleri aralarında paylaşıyor.

Kuklaları Ani Haddeler, Onur Gürçay ve Hande Ömürlü Yılmazer canlandırırken “Mitolojik Hikâyeler”in dekor tasarımını Tolunay Türköz, kostüm tasarımını Hande Ömürlü Yılmazer, ışık tasarımını Cem Yılmazer, tasvir tasarımını, akustik müzik ve efektleri Ayşe Akarsu üstlendi. Metinlerin danışmanlığını ise Prof. Dr. Nihal Kuyumcu yaptı.

YENİ YILA İKİ KONSER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) 29 ve 30 Aralık’ta saat 20.00’de iki yeni yıl konserine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 29 Aralık akşamı Anthony Strong klasikleşmiş caz eserlerinden oluşan repertuvarla müzikseverlerle buluşacak. Strong’a, Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası eşlik edecek.

CRR yeni yıl konserlerinin ikincisiyse 30 Aralık akşamı gerçekleşecek. Viyana Oda Orkestrası, Strauss, Brahms ve Mozart ezgilerinden oluşan bir repertuvarla İstanbulluların karşısına çıkacak. Viyana’nın müzik kültürünün en başarılı temsilcilerinden olan orkestrayı, CRR’deki konserlerinde topluluğun konuk şefi Yehudi Menuhin Uluslararası Keman Yarışması’nın da başkanı olan Joji Hattori yönetecek.

2 SERGİ, 2 SANATÇI

Mixer 8 Ocak tarihine kadar iki sergiyi izleyiciyle buluşturuyor. Rugül Serbest’in “Kendimin Ormanında” adlı sergisi Mixer’in ana galeri mekânında, Seçil Büyükkan’ın “Kendime Doğru Bir Adım” başlıklı sergisi ise proje odasında ziyaretçilerini bekliyor.

Tuvallerinin yanında desen çalışmalarını da izleyicilerle buluşturan Rugül Serbest, “Kendimin Ormanında” sergisinde resimleri aracılığıyla benliğini, bedenini ve özellikle kendi iç dünyasını “bir başkasının” kimliğine bürünerek yeniden deneyimlemenin yollarını arıyor.

Dış dünyada kendine bir yer arama hikâyesine odaklanan sergisini, sanatçı “’Dünyada olmanın ne demek olduğunu sorguluyorum. Dünya bir yer veya bir mekân değildir. ‘Doğa içeridedir’ der Cezanne. Ben ne kadar bu dünyanın içindeysem dünya da bir o kadar benim içimde, soluduğum nefestedir” cümleleriyle anlatıyor.

MOĞOLLAR BLİND SAHNESİNDE

Kariyerlerinin 53. yılını kutlayan Türk müzik tarihinin efsanevi grubu Moğollar, klasikleşmiş şarkıları ile 25 Aralık’ta 21.00’de Asmalımescit’in yeni mekânı Blind sahnesinde konser verecek.

