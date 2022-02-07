Sanatta bu hafta

07 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

‘İDEALİST VE KARŞITI’



Sanat platformu Viable’ın Cihangir’de konumlanan sabit mekânı YAYA, 5 Şubat Cumartesi itibarıyla Matthew Burdis ve Jon Baker’ın “The Idealist and the Contrarian (İdealist ve Karşıtı)” başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. 13 Mart’a kadar görülebilecek sergi,

“Idealist ve Karşıtı”, Burdis ve Baker’ın işbirliği ile oluşturdukları, on filmlik bir seriden oluşuyor. Serideki tüm filmler renkli 16 mm, sessiz ve üç dakika uzunluğunda. Sanatçılardan biri çektiği filmi tamamladıktan sonra film makarası diğer sanatçıya geçiyor ve aynı makara üzerinden çekim devam ediyor. Böylece çift pozlama ortaya çıkıyor.

Elephant Trust tarafından desteklenen çalışma için Sigmar Polke’nin 2014’te Tate Modern’de gösterilen 16mm’lik filmlerinden ilham alındı.

Film yapımcısı bir sanatçı olan Burdis çoğunlukla, somut veya performatif nesneleri bir başlangıç noktası olarak alıyor ve belirli bir mekânın anını ve hafızasını inceleyen fotoğrafı bünyesine dahil eden filmler çekiyor. Baker ise fotoğraf ve diğer lens temelli araçları kullanan bir sanatçı.

GENCO ERKAL’DAN ‘BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ’

“Bir Delinin Hatıra Defteri”ni Genco Erkal 50 yıl sonra yeniden yorumluyor. Oyun, 11 Şubat’ta saat 20.30’da İzmir - Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda sahnelenecek.

Nikolay Gogol’ün en sevilen öykülerinden olan bir Delinin Hatıra Defteri, 1965 yılında sahneye uyarlanmış ve ülkemizde ilk tek kişilik oyun olarak Genco Erkal tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oynanmıştı. Yıllar boyunca sanatçı aynı eseri üç kez, üç değişik yorumla sahneledi. Şimdiki yapım oyunun 50. yıl kutlaması olarak gündeme geliyor. Gogol’ün toplumsal kara mizah başyapıtı sahnede.

‘ROMEO VE JULİET’ ALIŞILMIŞIN DIŞINDA...

Engin Alkan’ın, yönetmenliğini üstlendiği müzikli komedi oyunu “TarlaKuşuydu Juliet” bugün saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi seyirciyle buluşuyor.

“Tarla Kuşuydu Juliet”, aşkın yüceliğine kapılıp kendinden geçenleri hayallerle dolu bir rüyadan uyandırıyor! Müzikli komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet”, William Shakespeare’in ünlü tiyatro eseri Romeo ve Juliet’e alternatif bir son üzerinden mizahi bir dille yaklaşıyor. Sevinç Erbulak’ın hem huysuz Juliet hem de dadı rolünde; Engin Alkan’ın ise hem uyuşuk bir ev erkeği haline gelmiş Romeo hem de rahip rolünde seyirci karşısına çıktığı oyunda Shakespeare rolünü Fatih Al, çiftin ergen kızı Lukretia rolünü ise Mert Şişmanlar üstleniyor.

LEMAN SAM KONSERİ...

Leman Sam, Caddebostan Kültür Merkezi’nde 9 Şubat’ta saat 21.00’de sevenleriyle buluşacak.

