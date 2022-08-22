Sanatta bu hafta

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Baykam’dan Metamorfoz...

Çağdaş sanatın uluslararası temsilcilerinden Bedri Baykam’ın, dört farklı serisini kapsayan “Metamorfoz” başlıklı kişisel sergisi, 27 Ağustos Cumartesi akşamı Bodrum’daki meRQezart’ta açılacak. Milliyet Sanat’ın 50. yıl kutlamaları kapsamında açılan sergide Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu da konser verecek. “Metamorfoz”, Baykam’ın birbirinden farklı, ancak kılık değiştirerek aynı özgürlükçü çizgide kalan serilerini bir araya getiriyor. İlk defa sergilenecek birçok eseri de içeren “Metamorfoz” sergisi, sanatçının sürekli değişim mottosu ve risk faktörüyle nasıl iç içe yaşadığını ortaya koyuyor.

Serginin açılış kokteyli, bu yıl 50. yaşını farklı sanat etkinlikleriyle kutlayan Milliyet Sanat’ın işbirliğiyle, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları Gündüz Öğüt, Özge Tanrıver, Betül Yıldıztekin ve Başak Yalçın’dan oluşan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu’nun Türk ve dünya müziğinden eserleri seslendireceği konserle sona erecek.

‘Barış Gelini: Pippa Bacca’

Yönetmen ve senarist Simone Manetti’nin, Pippa Bacca olarak bilinen performans sanatçısı Giuseppina Pasqualino di Marineo ve arkadaşı Silvia Moro’nun tüm dünyaya barış mesajı vermek için otostopla çıktıkları yolculuğu anlatan belgeseli “Barış Gelini: Pippa Bacca” çevrimiçi film izleme platformu MUBI’de seyirciyle buluşuyor.

Bacca, kendisini gibi performans sanatçısı olan Sivia Moro ile birlikte otostop çekip ülke ülke dolaşarak barış ve güven için mesaj vermeye çalışır. Gelinlikleri ile yola koyulup birçok ülkeyi gezen iki sanatçı, İstanbul’a geldiklerinde daha sonra yeniden buluşmak üzere bir süreliğine ayrılır. Ancak İstanbul’da yalnız kalan Pippa’dan bir daha kimse haber alamaz.

20 Ağustos’tan itibaren MUBI’de izlenebilecek olan film 37. Torino Film Festivali’nde Gli Occhiali Di Gandhi ödülünü kazandı. Belgesel, Türkiye’de öldürülen Pippa Bacca’nın yolculuğunun gerçek hikâyesini anlatıyor.

Çocuklar için oyunlara devam...

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Mahallemde Çocuk Tiyatrosu 23 Ağustos’a kadar çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Belediye, mahalle aralarına kuracağı gezici sahnelerle çocuklara tiyatro götürerek her çocuğu tiyatroyla tanıştırıyor. Oyunlar saat 20.00’de sahnelenecek.

- 22 Ağustos Pazartesi - Bir Yüzgeç Hikâyesi + 4

- 23 Ağustos Salı - Arı Maya ile Bız Bız + 3

Decollage Art Space’te yaz seçkisi

Decollage Art Space, 15 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında yaz seçkisiyle ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Seçkide, Mahir Güven, İbrahim Örs, Zekai Ormancı, Altan Çelem ve Ekrem Kadak’ın toplamda 13 eseri yer alıyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren mekândaki seçkide, kasım ayında kişisel sergisi Decollage Art Space’te ziyaretçilerle buluşacak olan Mahir Güven, Decollage Art Space’in son sergisi “Le Voyage”da bir resmiyle yer alan, temmuz ayında yaşamını yitiren İbrahim Örs, çalışmalarında sıklıkla mekanizm, devinim ve denge unsurlarıyla çalışan Zekai Ormancıw, kendine özgü resimsel gerçeklik diliyle Altan Çelem ve eserlerinde ten, an ve boşluk temalarına yoğunlaşan Ekrem Kadak’ın işleri ziyaretçilerle buluşacak. Decollage Art Space yeni sezona ise 14 Eylül’de, tasarımda 50 yıllık sürecinin aktarılacağı Oya Akman sergisiyle başlayacak. Seçkiyi 10 Eylül’e kadar, Suadiye Mahallesi, Kadıköy’de bulunan Decollage Art Space’te her gün 12.00-19.00 saatleri arasında görebilirsiniz.