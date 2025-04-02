Sanatta bu hafta (2 Nisan 2025)

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:00

SERGİ

Figüratif ressam Nedret Sekban’ın “Tuvaldeki Kadınlar” isimli son resim sergisi yarın Arnavutköy Galeri Selvin’de açılacak. Ressamın resimlerinde en çok göze çarpan temalar; çingeneler, deniz, balıkçılar, dalgalar, demiryolu işçileri ve Karadeniz’e ait realist çerçevedeki gözlemleri yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Sekban’ın kadın hallerine odaklanan sergisi 10 Mayıs’a dek açık olacak.

TİYATRO

Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği Tiyatro Hayali’nin yeni oyunu “Mercaniye Çok Yaşa”yı 7 Nisan Pazartesi saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

“Mercaniye Çok Yaşa”, seyirciyi Osmanlı’nın son dönemlerine doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Erdem Akakçe, Sevil Akı, Bülent Çolak, Bihter Dinçel ve Fatih Koyunoğlu’nun rol aldığı oyun, Osmanlı’nın son döneminde, yüzüp yüzmeyeceği belirsiz donanma gemisi Mercaniye’nin kaptanı Asaf Kaptan’ın mücadelesi üzerinden bir devrin kapanışını ele alıyor.

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Arthur Miller‘ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol’un çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Cadı Kazanı” bugün ve 5 Nisan’da saat 20.30’da Kâğıthane Sadabad Sahnesi’nde sahnelenecek.

MÜZİKAL

Candan Seda Balaban’ın, Özge Midilli ile birlikte yazdığı ve Balaban’ın yönettiği çocuk oyunu “Park” bu hafta saat 13.00’de Mecidiyeköy Büyük Sahne’de minik seyircilerle buluşacak. Oyunda, metropolün ortasında artık pek de ziyaret edilmeyen yapayalnız bir park ve o gün tesadüfen oradan geçen üç çocuğun maceraları sözsüz, maskeli ve müzikle anlatılıyor.