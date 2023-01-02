Sanatta bu hafta

02 Ocak 2023 Pazartesi, 04:00

‘İntrospektif: Zamanda Rastlaşmalar’ Galeri Nev’de

“İntrospektif: Zamanda Rastlaşmalar” başlıklı grup sergisi, 3 Şubat’a kadar Galeri Nev İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Gizem Gedik küratörlüğünde gerçekleşen sergide Murat Akagündüz, Erol Akyavaş, Nejad Devrim, Nermin Er, Tayfun Erdoğmuş, Ahmet Doğu İpek, Murat Morova, Füsun Onur, Alev Ebüzziya Siesbye ve Hale Tenger’in eserleri bir araya geliyor.

Galerinin 35. yıldönümüne denk düşen grup sergisi kapsamında bu yolculuğa farklı zamanlarda eşlik eden sanatçılardan bir kısmının hem yaklaşım hem de kavram ve formlar üzerinden ilişkilenen üretimleri dört bölümlük bir anlatıyla mekâna yayılıyor.

Para, ‘Komik Para’ olursa!

İBB Şehir Tiyatroları, Ray Cooney’in yazdığı, Haldun Dormen’in çevirdiği, Özgür Atkın’ın yönettiği “Komik Para”yı Beylikdüzü seyircisiyle buluşturuyor. Oyun, 3 Ocak’ta 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Henry, iş çıkışı metroda çantası yerine başka bir çantayı almış, atkısını almak için açtığında içinin para dolu olduğunu görmüştür. Bir bara girip içmeye ve tuvalette parayı saymaya başlar. Bu para hayatı boyunca sahip olamayacağı bir miktardır. Henry, bu şansı kaçırmamak için karısı Jean’i alıp yurtdışına kaçmaya karar verir. Kullanılmış banknotlardan dolayı kara para olduğunu anlamıştır. Peşine düşeceklerini düşünüp hızlı bir plan yapar.

Oyunda Ada Alize Ertem, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Emrah Derviş Soylu, Hasip Tuz, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın, Uğur Dilbaz rol alıyor.

Yeniden ‘Amadeus’

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen “Amadeus” 7 Ocak’ta saat 20.30’da Zorlu PSM’de sahnelenecek. Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart)’in paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev ekibiyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.