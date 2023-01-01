Kültür Rotası

01 Ocak 2023 Pazar, 15:55

YENİ YIL KONSERİ

BİFO’nun geleneksel yeni yıl konseri, bu sezon renkli bir program sunacak. Konserde BİFO’yu, şef Carolyn Kuan yönetecek. John Williams, Alexander Arutunian, Leonard Bernstein ve Arturo Márquez’in yanı sıra geç romantik dönem yapıtlarından bir seçkinin de seslendirileceği konserin solisti Norveçli trompetçi, ses sanatçısı ve şarkı yazarı Tine Thing Helseth olacak. Konser 12 Ocak’ta Zorlu PSM’de.

CEZA KÜÇÜKÇİFTLİK PARK’TA

Rap müziğin Türkiye’deki en başarılı isimlerinden Ceza, 13 Ocak Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park sahnesinde İstanbullularla buluşacak. “Yerli Plaka”, “Rapstar”, “Med Cezir”, “Yeni Mesaj” gibi akıllara kazınan ve dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendirileceği konserin biletleri Passo’da.

ROBOT PİNOKYO

Yekta Kopan’ın kaleme aldığı ve Lerzan Pamir’in yönettiği “Robot Pinokyo”, küçük sanatseverlerle buluşuyor. Robot Pinokyo’nun eğlenceli büyüme macerasının aktarıldığı, 4 yaş ve üzeri izleyicilere hitap eden müzikli oyunda anlatıcı rolünü Aslı Tandoğan üstlenirken Pinokyo karakterine Anıl Altınöz yaşam veriyor. Oyun, 22 Ocak’ta İş Kuleleri Salonu’nda, biletler biletix’te.

HİKÂYELERİN HİKÂYESİ

Pera Müzesi, figüratif sanatı yeniden tanımlayan sanatçı Paula Rego’nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. “Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi” başlıklı sergide, masumiyet ve deneyimi bir arada sunan, derin anlatıların gizlendiği yağlıboya, pastel, karakalem ve akrilik resimler göze çarpıyor. Küratörlüğünü Alistair Hicks’in üstlendiği sergide Rego’nun yerleştirmeleri de yer alıyor. Sergi, 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.

MELEK MOSSO ÇUKUROVA’DA

Son çıkardığı teklisi “Adem olan anlar” ile listelerde hızlı bir çıkış yapan Melek Mosso, 6 Ocak’ta Adana, 7 Ocak’ta Mersin Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Konser biletleri, biletix’te.