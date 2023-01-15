Sarah Bernhardt’ın hayatından bir kesit

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 03:54

500. Yıl Vakfı desteğiyle “Bu Bir Efsane Sarah Bernhardt” oyunu 6 Şubat saat 20.30’da yine Süleyman Seba Kültür Merkezi ve 17 Şubat saat 20.30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

John Murell’in yazıp, Hakan Altıner’in yönettiği oyun, Fransa’nın en dikkat çekici aktrislerinden Sarah Bernhardt’ın yaşamından bir kesit sunuyor. İki kişilik oyunda Dilek Türker, Sarah Bernhardt rolünde yer alıyor.

