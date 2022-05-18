Say Yayınları’ndan ‘101 Dizisi’
Satış 101, Astroloji 101, Etik 101, Mitoloji 101, Sanat 101, Genetik 101, Dinler Tarihi 101, Ekonomi 101, Mimarlık 101, Felsefe 101 gibi felsefe ve tarihten, bilime, finansa dek çeşitli alanlardan kitaplarıyla Say Yayınları’nın 101 Dizisi sanattan yatırıma, mimarlıktan astrolojiye genç, yetişkin, öğrenci, öğretmen, her alandan ve yaştan kişiler için öğretici ve keyifli bir başvuru kaynağı.
Say Yayınları’nın en ilgi gören dizilerinden, genel kültürünüzü artıracak, ufkunuzu genişletecek 101 Dizisi, 21 kitaptan oluşuyor.
Satış 101, Astroloji 101, Etik 101, Mitoloji 101, Sanat 101, İngiliz Edebiyatı 101, Amerikan Edebiyatı 101, Genetik 101, Dinler Tarihi 101, Ekonomi 101, Mimarlık 101, Felsefe 101, Yatırım 101 gibi felsefe ve tarihten, bilime, finansa dek çeşitli alanlardan kitaplarıyla her yaştan okuyucuya hitap eden, yalın dille kaleme alınmış seri, resim ve grafikleriyle de dikkat çekiyor.
Dizinin her biri farklı uzmanlar tarafından kaleme alınan kitapları, Yatırım 101 adlı kitapta olduğu gibi yalın ve anlaşılır bir dille okuyucuyu sadece bilgilendirmekle kalmayıp sunulan profesyonel önerilerle yeteneklerini, bakış açılarını geliştirmeye de yardımcı oluyor.
Genetik 101 kitabı, genler, DNA ve daha birçok kavramla keyifli bir keşif yolculuğu niteliğinde. Julius Caesar’ın yaptıklarını veya Cengiz Han’ın başarılarını öğrenebileceğiniz Dünya Tarihi 101 de öyle.
Sonra müzik aleti çalıyorsanız fakat solfej hakkında çok bilgiye sahip değilseniz Müzik 101 sizin için birebir.
Ölümsüz yazarlar Shakespeare ve Charles Dickens için İngiliz Edebiyatı 101; Edgar Alan Poe ve Mark Twain gibi yazarları ve eserlerini öğrenmek için de Amerikan Edebiyatı 101’i okumayı da ihmal etmeyin.
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