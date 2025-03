Yayınlanma: 26.03.2025 - 15:24

Güncelleme: 26.03.2025 - 15:24

Tarih sayfalarını çevirirken bir şehrin ruhunu hissedebilir misiniz? İşte, “Şehirlerin Ecesi: Ankara” tam da bunu vaat ediyor. Başkentimiz Ankara’nın tam üç bin yıllık geçmişine ışık tutan bu görkemli gösteri, izleyenleri zamanda büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Frigler’den Büyük İskender’e, Galatlar’dan Anadolu Selçukluları’na, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e uzanan bu anlatı, Ankara’nın tarih boyunca üstlendiği büyük rolü sahneye taşıyor.





Pınar Ayhan, etkileyici anlatımı ve sahnedeki güçlü varlığıyla Ankara’nın yalnızca bir başkent olmadığını; kültürün, ekonominin ve tarihin kesişim noktasında yer alan bir medeniyet merkezi olduğunu gözler önüne seriyor. Unique Filarmoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde sahnelenen bu özel gösteri, geçmişin izlerini notalarla ve görsellerle bugüne taşıyor. Her kelime, her nota, her görsel; bir zamanlar Ankara taşlarına işlenmiş hikâyeleri yeniden canlandırıyor.





“Şehirlerin Ecesi: Ankara”, yalnızca bir gösteri değil; bir hafıza, bir miras, bir şölen. Eğer bir şehir konuşabilseydi, Ankara tam da bu şekilde konuşurdu. Bu gösteriyle sadece geçmişin kapılarını aralamakla kalmayacak, geleceğe ilham veren bir yolculuğun parçası olacaksınız.





13 Nisan 2025 Pazar akşamı saat 20.00’de CSO ADA Ankara – Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleşecek bu özel gecede, tarih ve sanat kalpte buluşuyor. Gösteriden elde edilecek tüm gelir, Ziçev (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) yararına kullanılacak. Ayrıca “Askıda Bilet” uygulaması ile, bu anlamlı deneyimi başkalarıyla paylaşma imkânı da sunuluyor.





Bu eşsiz yolculuğu kaçırmayın; çünkü bu hikâye yalnızca geçmişi anlatmıyor, aynı zamanda bugünü anlamamıza ve yarına ilhamla bakmamıza olanak sağlıyor.