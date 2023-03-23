‘Şehrazat’ ilk kez sahnede
Antalya Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Nikolay Rimsky Korsakov’un tek perdelik Şehrazat bale süitini, iki perdelik bir bale eserine dönüştürdü.
2019 yılında dünya prömiyeri yapılan ve libretto ile koreografisi Armağan Davran’a ait olan eser bu sezon ilk kez 25 Mart’ta saat 20.30’da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak.
Özgün bir librettoya sahip olan Şehrazat balesinde Bujor Hoinic, Korsakov’un Şehrazat bale süiti ile bestecinin diğer önemli eserlerini birleştirerek müzik düzenlemelerini yaptı. Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan’ın yöneteceği eserin başkemancısı ise Sibel Aydın.
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