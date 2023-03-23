‘Şehrazat’ ilk kez sahnede

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

2019 yılında dünya prömiyeri yapılan ve libretto ile koreografisi Armağan Davran’a ait olan eser bu sezon ilk kez 25 Mart’ta saat 20.30’da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak.

Özgün bir librettoya sahip olan Şehrazat balesinde Bujor Hoinic, Korsakov’un Şehrazat bale süiti ile bestecinin diğer önemli eserlerini birleştirerek müzik düzenlemelerini yaptı. Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan’ın yöneteceği eserin başkemancısı ise Sibel Aydın.



