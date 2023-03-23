‘Şehrazat’ ilk kez sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Nikolay Rimsky Korsakov’un tek perdelik Şehrazat bale süitini, iki perdelik bir bale eserine dönüştürdü.

Bülent Ecevit
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00
‘Şehrazat’ ilk kez sahnede
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2019 yılında dünya prömiyeri yapılan ve libretto ile koreografisi Armağan Davran’a ait olan eser bu sezon ilk kez 25 Mart’ta saat 20.30’da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak.

Özgün bir librettoya sahip olan Şehrazat balesinde Bujor Hoinic, Korsakov’un Şehrazat bale süiti ile bestecinin diğer önemli eserlerini birleştirerek müzik düzenlemelerini yaptı. Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan’ın yöneteceği eserin başkemancısı ise Sibel Aydın.



Antalya opera Şehrazat

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