Sektör Sinematek’te buluşuyor!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:19

Güncelleme: 17.05.2024 - 14:19

Sinema Adası’nın organizatörlüğünde Sinematek/Sinema Evi’nde 31 Mayıs, 1-2 Haziran tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek olan Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları sektörde aktif çalışan veya sektöre girmek isteyen sinemaseverlerle profesyonelleri buluşturarak ulusal ve uluslararası sinemacılara ağ kurma imkânı ve erişilebilirlik sağlamayı hedefliyor.

Sinematek/Sinema Evi’nin avlusunda bu yıl da kurulacak Network Alanı, şirketleri sektör paydaşlarıyla bir araya getirirken katılımcıların bu alanda bulunan şirketlerle doğrudan iletişim kurabileceği bir ağ ortamı sağlayacak.

PANELLER, SÖYLEŞİLER, ATÖLYELER...

III. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları kapsamında üç gün boyunca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında “Birlikte Öleceğiz! ‘Babamın Kanatları’ Film Yapım Serüveni”, “Bağımsız Bir Sinema Türkiye’de Mümkün mü?”, “Ne İzliyorsak Oyuz – MUBI”, “Nasıl Şöhret Olurum”, “Çağırmazdım Acil Olmasa / Senaryo Danışmanlığı”, “Projemi Platformlara Nasıl Sunarım / BluTV”, “Ben Sende Tutuklu Kaldım / Yönetmen - Oyuncu İlişkisi” gibi başlıklarda paneller düzenlenecek. 3 gün boyunca panellere Selman Nacar, Tülin Özen, Deniz Şaşmaz Oflaz, Soner Alper, Kıvanç Sezer, Cem Altınsaray ve Serdar Orçin, Vildan Atasever, Soner Caner, Ceylan Özgün Özçelik, Giray Altınok gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca “Oyunculuk”, “Cast” ve “Animasyon” başlıkları altında atölyeler düzenlenecek.

ULUSLARARASI KONUKLAR

III. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları, uluslararası değerli konuklara da ev sahipliği yapacak. Irak’ta 10 yıldır düzenlenen Duhok Uluslararası Film Festivali Direktörü Şevket Emin Korki “Kürt Sinemasında Etkileşim ve Biçim Arayışları” başlıklı panelde konuşmacı olacak.

Yunanistan’da Selanik Film Festivali’nin uluslararası program yöneticilerinden Yannis Palavos da yurtdışı festivallerinin ilk duraklarından olan Selanik Film Festivali ve festivallere katılım süreçleriyle ilgili bir söyleşiye katılacak.

2023’te Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapan İnşallah Erkek Olur filminin Ürdünlü yönetmeni Amjad Al Rasheed de Sektör Günleri kapsamında Sinematek/Sinema Evi’nde olacak. Yönetmenin ilk uzun metraj filmi, Cannes'da gösterilen ilk Ürdün filmi olarak festivalden ödülle dönmüştü.

ALTIN PORTAKAL’IN KISALARI İLK KEZ SEKTÖR BULUŞMALARI’NDA!

III. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları’nda Antalya Kısaları 2023 Seçkisi Özel Gösterimi yapılacak. Geçen sene iptal olduğu için Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilemeyen 13 kısa film, dört şehirde eşzamanlı olarak ilk kez seyirciyle buluşacak. Filmler İstanbul Kadıköy’de Sinematek/Sinema Evi’nde, İzmir’de Karaca Sineması’nda, Ankara’da Kült Kavaklıdere’de ve Diyarbakır’da Mordem Sanat’ta gösterilecek.

Detaylar ve bilet satışlarıyla ilgili bilgiler çok yakında Sinematek/Sinema Evi web sitesinden ve sosyal medya kanallarından duyurulacak.